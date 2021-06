Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder, her under den åpne høringen om NAV-skandalen i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Tore Kristiansen

Ap-Støre tror Frankrike vinner EM – og deler sitt sterkeste minne

Ap-leder Jonas Gahr Støre (61) har delt sine tips til VG-konkurransen EM-profeten. Han mener at tre land peker seg ut som favoritter.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

– Både Frankrike og England ser sterke ut i år, og fotball er jo ikke fotball om vi setter strek over Tyskland. Jeg holder kanskje en knapp på Frankrike. Så ønsker jeg jo våre danske, svenske og finske naboer lykke til. Neste gang håper jeg vi får se Haaland og Norge også.

Han er en av flere profilerte personer som har levert sitt tips i EM-profeten, som går ut på å tippe resultater i sommerens fotballmesterskap.

I år skal skal mesterskapet arrangeres i elleve forskjellige land.

– Det er spennende med et EM som spilles i hele Europa. Det viser hvordan vi kan tenke nytt om slike idrettsarrangementer. Så unner jeg engelskmennene at finalen skal spilles på Wembley, jeg har vært der en gang tidligere, historisk ramme rundt fotball. De, som mange andre land, har hatt det tungt under coronakrisen, så da fortjener de at Football is coming home, mener Støre.

SPÅMANN: Jonas Gahr Støre med yngstesønnen som hjelper på øret. Foto: Tale Jordbakke

– Depper fortsatt

Arbeiderparti-lederen er forsiktig optimist rundt egne sjanser i EM-profeten.

– Vi får se da. Det er alltid noen lag som overrasker i mesterskap, usikkert hvem som blir overraskelse og sjarmtroll, håper på noen slike, det kan jo gjøre gjetningen mer usikker også.

61-åringen gleder seg til sommerens mesterskap.

– Så vet vi at vi kan vente oss store øyeblikk og minner. Jeg har mange slike; sterkest står fortsatt Vest-Tyskland-Frankrike fra semifinalen i 1982 - det var riktignok VM, men mellom to europeiske lag. Vest-Tyskland vant. Og jeg depper fortsatt, forteller han.

SAMBAFOTBALL: Jonas Gahr Støre ikledd Brasil-drakt under en fotballøkt med ungdommer på Utøya i 2017. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Bli med på EM-profeten her!

