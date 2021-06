KALT INN I SISTE SEKUND: Matteo Pessina var nok godt i gang med ferieforberedelsene da kontrabeskjeden fra Roberto Mancini kom. Søndag scoret han sitt første EM-mål. Foto: RYAN PIERSE / POOL

Italia tangerte 82 år gammel rekord - Wales videre i EM

(Italia - Wales 1–0) Roberto Mancinis menn virker ustoppelige og har ikke sluppet inn på over 1000 minutter. Wales slipper med skrekken og tar seg videre i EM.

Han skulle egentlig ikke vært der, Matteo Pessina - Italias nye usannsynlige fotballhelt. Atalanta-spilleren ble ikke vurdert sterk nok til Roberto Mancinis EM-tropp, men da Stefano Sensi måtte trekke seg i siste stund, ble 24-åringen fra Monza kalt opp.

Da Mancini sendte B-laget ut mot Wales, fikk Pessina også sjansen til å vise seg frem på den største scenen. Den muligheten tok midtbanespilleren godt vare på, for før pause var det hans scoring som utgjorde forskjellen. Marco Verrattis frispark ble ekspedert i det lengste hjørnet på silkemykt vis.

Italias verdensmestere fra 1938 gikk ubeseiret gjennom 30 kamper mellom 1935–39. Den historiske rekken tangerte Mancinis menn med seieren i søndagens kamp. Den tidligere Manchester City-manageren har skapt et underholdene og offensivt slagkraftig mannskap, men den defensive balansen er ivaretatt i aller høyeste grad. For nok en gang holdt Italia nullen, noe som gir smått utrolige 1055 minutter uten baklengsmål.

Italia var allerede videre til sluttspillet før kampen mot Wales, men Mancini viste muskler og bredde gjennom et slagkraftig reservelag. Hele åtte spillere ble byttet ut fra 3–0-seieren over Sveits. Verratti er vanligvis selvskreven på laget, men var endelig tilbake fra start etter et skadeavbrekk. På tampen av kampen tillot Mancini seg til og med et keeperbytte. «Alle skal med»-filosofien fra barnefotballen i praksis.

Wales var aldri i nærheten av å true seieren, og fikk en enda tøffere utgave da Ethan Ampadu ble utvist etter pause. I stor fart stemplet han Federico Bernardeschi i ankelen, og dommeren nølte ikke med å dra opp det røde kortet. Et tungt øyeblikk for 20-åringen, som er tidenes yngste til å bli vist ut i EM-sammenheng.

Sveits slo Tyrkia i den andre kampen i gruppen og endte opp med like mange poeng som Wales. Britene tar seg derimot direkte videre på grunn av bedre målforskjell. Innbyrdes oppgjør teller sterkere, men i kampen mellom Sveits og Wales ble det 1–1.

PS! Italias forrige tap kom 23. mars 2018 under den midlertidige treneren Luigi Di Biagio. Han tok over en kort periode etter at Gian Piero Ventura fikk sparken.