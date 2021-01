SUPERSCORER: Robert Lewandowski har 255 mål på 334 bundesligakamper. Foto: John Walton / PA Wire

Se Lewandowskis oppsiktsvekkende tall

Robert Lewandowski (32) blir bedre og bedre utover i kampene han spiller. Statistikken til verdens beste fotballspiller i 2020 er spennende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forsvarerne må følge nøye med Robert Lewandowski både i slutten av 1. omgang og ikke minst i 2. omgang. Og for den saks skyld på overtid - i begge omganger.

Polakken har scoret 255 mål på 334 bundesligakamper (til sammen for Borussia Dortmund og Bayern München). Her er tallenes tale, regnet ut av bundesliga.com:

* 57 prosent (146) av målene har kommet i 2. omgang.

* På overtid har han scoret fem mål i 1. omgang og ni i 2. omgang.

* Hvis vi deler opp kampene i 15-minutters intervaller, er statistikken slik:

* 0–15: 31 mål.

* 16–30: 35 mål.

* 31–45: 38 mål.

*46–60: 49 mål.

*61–75: 41 mål.

*76–90: 47 mål.

* Mer enn en fjerdedel av Lewandowskis scoringer er vinnermål.

Bundesliga.com sier at det kan argumenteres at Bayern ofte er flere mål bedre enn motstanderen og at forsvarsspillerne begynner å merke det mot slutten av kampen. Men det kan også argumenteres med at kampene allerede er avgjort og at det derfor ikke er så stor motivasjon til å score mot slutten.

Det kan også argumenteres med at Robert Lewandowski er godt trent. Han har gått glipp av bare 17 ligakamper som følge av skader i løpet av 11 sesonger for Bayern München og Borussia Dortmund. Han har også spilt samfulle 90 minutter i 240 av 308 bundesligakamper for Bayern.

Da han spilte for Borussia Dortmund, kom de fire første bundesligamålene hans det siste kvarteret av matchene. De to neste kom helt på slutten av 1. omgangene.

