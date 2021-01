Manchester City opp på tredjeplass - tetter luken opp til naboen på tabelltoppen

(Manchester City - Brighton 1–0) Pep Guardiolas menn fortsatte gode rekken uten tap onsdag kveld. Det til tross for nok en straffebom fra Raheem Sterling.

Manchester City tok en kontrollert seier mot Brighton onsdag kveld. I en kamp hvor de lyseblå styrte store deler av kampen endte det imidlertid kun 1–0 til hjemmelaget.

Helt på tampen av oppgjøret klønet Lewis Dunk og Robert Sánchez det til for Brighton. Midtstopperen stanget inn mot egen keeper, men den snappet De Bruyne opp. Belgieren ble så felt, og dommer pekte på krittmerket.

Inn fra benken hadde Raheem Sterling kommet, og han tok ansvar på straffen. Det burde han kanskje ikke ha gjort, for det endte med en straffebom ettersom han blåste ballen over mål. Nå har engelskmannen bommet på tre av fem forsøk på straffespark i karrieren.

Ifølge Opta er Sterling den første til å bomme tre straffer på rad siden Saido Berahino gjorde det i 2016–2017.

TO PÅ FEM: Raheem Sterling har kun satt to av sine fem forsøk fra straffemerket i karrieren. Foto: SOFASCORE/VG

Men tross straffebommen kunne Manchester City juble for tre poeng. Det gjør at Guardiolas menn nå er oppe på en tredjeplass. De lyseblå fra Manchester står nå med 32 poeng etter 16 kamper. Liverpool ligger på plassen over med ett poeng mer, med én kamp mer. På tabelltopp ligger imidlertid Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med 36 poeng på 17 kamper.

Det er dermed tett i toppen av tabellen med de tre toppklubbene. Kun fire poeng skiller Manchester-lagene som begge to virkelig har funnet en god form.

– Vi vet hvor vi ligger og at vi har en kamp mindre spilt. Men vi må bare fokusere på neste kamp og ikke tenke for langt fram i tid. Vi er bare nødt til å fortsette den gode formen, sier matchvinner Phil Foden til BT Sport etter kampen.

I tillegg ligger Leicester og Everton på plassene bak, de også med 32 poeng. Tottenham ligger på sjetteplass med 29 poeng, før de onsdag kveld møter Fulham. Dermed kan det være seks lag i toppen av Premier League som vil ligge med en poengfangst på mellom 32 og 36 poeng.

I den første omgangen handlet det aller meste om Manchester City som hadde ballen inne på Brightons halvdel i store deler. De skapte også et par store sjanser, men scoringen kom sent.

Ikke mange sekunder før klokka bikket 45 minutter ble det nettsus. Kevin De Bruyne assisterte Phil Foden som passerte to Brighton-spillere på et touch før han plasserte ballen nede i korthjørnet.

I andre omgang vartet De Bruyne og Bernardo Silva for de to største sjansene, og særlig sistnevnte som hamret ballen i metallet fra 13–14 meter.

Flere scoringer ble det derimot ikke, og dermed klatrer Manchester City opp til tredjeplass, mens Brighton blir værende på 17. plass, like over Fulham som ligger på direkte nedrykk.