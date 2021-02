Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Solskjær: − Jeg holder kontakt med Haaland

Ole Gunnar Solskjær (47) røper at han fortsatt snakker jevnlig med Erling Braut Haaland (20).

– Når du har fostret opp unge spillere som trener, følger du med på dem. Jeg holder kontakten med ham. Det er fantastisk å se hvilken spiller han har blitt, sier Solskjær om Haaland.

Han svarer på spørsmål om han er interessert i å signere sin gamle elev til Manchester United.

– Han er Dortmund-spiller, jeg ønsker ham alt godt der, og så får vi se hva som skjer etter det, sier Solskjær om landsmannen som denne helgen scoret dette drømmemålet:

Haaland var et av de tilbakevendende temaene under Solskjærs pressekonferanse i forkant av torsdagens Europa League-kamp mot Real Sociedad.

I tillegg til TV 2 og VG stilte også The Daily Telegraph spørsmål om nordmannen.

Sistnevnte ville vite om Solskjær anser Haaland som tapt etter at han mislyktes i å hente ham i januar i fjor, eller om han fortsatt anser signeringen som mulig for Manchester United.

– Jeg kan ikke snakke om Erling, for han er i Borussia Dortmund. Jeg synes det er respektløst å snakke for mye om ham annet enn at jeg kjenner ham, og at jeg snakker med ham, sier Solskjær og legger til:

– Hvem var ikke interessert i ham for et år siden? Alle vil ha verdens beste spillere, og Erling er en toppspiller.

Haalands agent Mino Raiola uttalte tirsdag til BBC at det er maks 10 klubber i verden som har råd til å kjøpe Haaland og gi ham «den plattformen han ønsker etter å ha vært i Dortmund».

– Og fire av de klubbene er i England, sier Raiola og fortsetter:

– Jeg tror ikke det finnes en sportsdirektør eller trener i verden som vil si at de ikke er interessert. Det er som å si: «Er det et Formel 1-lag som ikke ville vært interessert i å ha Lewis Hamilton?»