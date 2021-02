I HARNISK: Erling Braut Haaland og Stefan Posch med en heller opphetet diskusjon i etterkant av førstnevntes 2–2-scoring. Marco Reus og Raphael Guerreiro iler til. Foto: MARTIN MEISSNER / Reuters

Erling Braut Haaland i heftig håndgemeng etter viktig scoring

(Borussia Dortmund - Hoffenheim 2–2) Dortmund-krisen så ut til å fortsette i en kamp som hadde nesten alt. Erling Braut Haaland (20) reddet poeng - og havnet i klammeri med Stefan Posch (23).

Posch mente nemlig at Dortmund burde spilt ut ballen da Munas Dabbur lå nede med skade, men Haaland satte i stedet utligningen og ville ikke ha noe av fair play-kritikken.

De to kamphanene dyttet hverandre flere ganger, før flere Dortmund-spillere ilte til for å skille dem.

Haaland fikk to mål annullert før den til slutt satt, ti minutter før slutt, da Dortmund lå under 2–1 og lå an til sitt andre tap på rad.

Han vendte bort Florian Grillitsch med selvfølgelighet etter en gavepakke av en pasning fra Sebastian Rudy og banket ballen karakteristisk i mål bak Hoffenheims Oliver Baumann.

– Ja, jeg må bare puste litt. Det var et fint mål, sier Haaland til VSport - men blir ikke spurt om hvordan han opplevde klammeriet etter scoringer.

TORMONSTER: Erling Braut Haalands 15. scoring på 16 kamper i Bundesliga denne sesongen. I forgrunnen ligger Munas Dabbur nede med en skade. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Dortmund-krise

Scoringen kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt for et Dortmund-lag som var i alvorlig fare for å stå på perrongen mens Champions League-toget gikk. Uten seier hadde det vært hele seks poeng opp til Wolfburg - som har én kamp mindre spilt.

Hoffenheim-spissene Munas Dabbur og Ihlas Bebou gjorde sitt for å gjøre setet enda varmere under den fortsatt ferske Dortmund-treneren Edin Terzic. 15 poeng på elleve kamper er fasit for den uerfarne Terzic.

Mats Hummels og Manuel Akanji begikk den største unnlatelsessynd da de var fullstendig passive i feltet etter hjørnesparket som lenge så ut til å gjøre Bebou til matchvinner.

Dabbur trillet på sin side ballen i mål til utligning etter en halvtimes spill i første omgang.

– Soleklart

Scoringen var imidlertid ikke uten kontroverser.

I motsatt ende var Dortmunds unge engelskmann Jude Bellingham på vei gjennom i straffefeltet og med Erling Braut Haaland på full fart inn mot åpent mål. Nordmannen fikk så et stykk Kevin Vogt rundt midjen, ble revet ned og mistet all mulighet til å komme i scoringsposisjon.

Hoffenheim kontret inn 1–1-målet like etter. Braut Haaland var tydelig misfornøyd med dommer Bastian Dankert og lekset opp den tyske dommer på vei ut til garderoben da pausesignalet gikk.

– Det er et soleklart frispark, i god posisjon. Jeg vet ikke hvorfor han ikke blåste. Det er et soleklart frispark. Jeg fatter ikke hvorfor det ikke blir blåst, sier Haaland til VSport.

Før utligningen hadde Jadon Sancho kontret inn ledermålet for Dortmund etter et nydelig fremspill av rekkekamerat på venstrekanten, Raphael Guerreiro.

Dermed reddet Dortmund uavgjort i en svært presset situasjon.