Frisparkperler senket Start i Bolaños’ comeback

(Start – Kristiansund 1–2) Det ble frisparkperlenes aften på Sør Arena. Det er alltid ledig i krysset, heter det – en teori Kristiansund gjorde sitt for å bevise.

Oppdatert nå nettopp

De fleste ville nok valgt innlegget fra frisparkposisjonen Amahl Pellegrino ble tildelt. Men det er en grunn til at 30-åringen er Eliteseriens toppscorer.

Kristiansund-angriperen curlet ballen opp i vinkelen på nydelig vis, og da hjalp det lite at Deumeland fikk en finger eller to på ballen.

– Perfekt hold, gliste Pellegrino i intervju med Eurosport, og sa at frisparkskytterne til nordmøringene måtte «dele broderlig».

For ti minutter senere skjedde det samme igjen – denne gangen ved Christoffer Aasbak. Holdet var litt bedre, og backen fant veien til det samme krysset. 27-åringen hadde stilt inn venstrefoten og var rask i tilløpet. Det tok Start, som ble passive tilskuere, litt på sengen.

– Jeg spurte «Pelle» om jeg kunne ta den, for jeg hadde en god følelse, forteller Aasbak til Eurosport.

FEIRING: Kristiansund-spillerne jubler for scoring. To mål på frispark avgjorde kampen i gjestenes favør. Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansund-trener Christian Michelsen var strålende fornøyd med de to frisparkskytterne.

– De gutta der har gjort det tusenvis av ganger, og det er deilig når man får valuta for det, gliste han.

Hans menn slo tilbake etter et 5–2-tap mot Viking forrige runde.

– Det er godt å revansjere seg og få med seg tre poeng hjem til Kristiansund. Det forteller litt om gutta. Vi er seig og vi liker å være med på dette her. Det er sjelden vi taper mange kamper over tid, for dette er en revansjesugen gjeng, forteller Michelsen.

Bolaños-effekt

Vålerenga har opplevd en Kjartansson-effekt etter islendingens retur til norsk fotball. Det samme ble nesten tilfellet i Cristian Bolaños (36) første kamp for Start - men effekten slo inn litt for sent.

TILBAKE: Bolaños spilte hele kampen for Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Costaricaneren gjorde en brukbar kamp – ti år etter han sist bar den gule drakten – og viste frem enkelte fine detaljer. Seks minutter på overtid av første omgang scoret han også. 36-åringen, kjent for sitt flotte skuddbein, nikket inn en redusering.

– Jeg er litt trist, for vi ville vinne kampen. Vi hadde store sjanser i første omgang, og vi kunne hatt bedre muligheter til å vinne kampen. Jeg er glad for å score igjen, nå må vi prøve å vinne neste kamp, sa han i intervju med Eurosport.

Nysigneringen ropte også etter straffe ved en anledning tidligere i kampen, men ble ikke hørt av dommeren som vinket spilleren opp og spillet videre.

– Jeg mener det er en straffe. Forsvareren var borti foten min. Linjedommeren kan se den bedre, men slik er det i fotball, jeg kan ikke si noe på dommeren, sier Bolaños.

Eman Markovic hadde en rekke muligheter, og til slutt fikk han ballen i mål. Men det var med hånden, og målet ble korrekt annullert. Ett minutt før full tid gikk Mikael Ugland i bakken i feltet, og ropte på straffe. Det skulle han trolig fått, men dommeren vinket spillet videre.

Start hadde muligheten til å rykke unna Mjøndalen, som tapte sin kamp lørdag, men befinner seg fremdeles på kvalifiseringsplass til OBOS-ligaen, ett poeng foran bruntrøyene på nedrykk.

Dermed ble Kristiansunds to scoringer i første omgang kampavgjørende. Pellegrinos scoring var hans 18. for sesongen.

Christian Michelsens menn er nummer seks i Eliteserien. I neste runde møter de Brann på hjemmebane. Start skal møte Stabæk.

Publisert: 20.09.20 kl. 19:57 Oppdatert: 20.09.20 kl. 20:10

