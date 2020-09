forrige



















Marseille-spiller slår tilbake mot Neymars rasisme-anklager

(PSG - Marseille 0–1) Neymar var tilbake, men klarte ikke å forhindre at hovedstadsklubben gikk på en ny smell. På tampen eksploderte det med både slagsmål og anklager om rasisme på Parc des Princes.

Hele fem røde kort ble delt ut etter en situasjon hvor Leandro Paredes sprang Dario Benedetto i bakken. Paredes fikk sitt andre gule kort i situasjonen. Også Benedetto fikk sitt andre gule kort. Dermed rødt kort til begge to.

PSG-backen Layvin Kurzawa mistet hodet fullstendig og sendte i vei både et slag og et slags kung fu-spark. Også Marseille-spiller Jordan Amavi ble sendt i dusjen med et direkte rødt kort.

Kranglingen fortsatte også etter at fire spillere ble utvist. Den brasilianske stjernen Neymar pådro seg også et direkte rødt kort.

VAR grep inn etter at Neymar slo i bakhodet på Alvaro Gonzalez.

Se situasjonen her:

På vei ut i garderoben slang brasilianeren noen kommentarer til fjerdedommeren hvor det hørtes ut som stjernespilleren anklaget Marseille-spilleren for å være rasist.

– Han var en rasist. Det er derfor jeg slo ham, kunne man høre Neymar si.

Også tidligere i kampen så og hørte man brasilianeren si til assistentdommeren «vær så snill, kom igjen, ikke noe rasisme her».

Etter kampen skrev Neymar følgende på Twitter:

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke slo den drittsekken i trynet.

Og kort tid etterpå fulgte han opp med enda en kraftsalve, der han mente det var lett for VAR å fange opp hans aggresjon, men at han ville se bildene der Gonzalez angivelig skal ha kommet med rasistiske uttalelser.

Gonzáles hevder på sin side at Neymar tar feil og forsvarer seg blant annet med at han daglig omgås personer med ulike hudfarger.

– Det er ingen rom for rasisme. Noen ganger må du tåle å tape og ta det på banen, skriver Gonzáles på Twitter.

Konfrontert med anklagene om rasisme, svarer Marseille-trener André Villas-Boas etter kampen at det «åpenbart ikke finnes en plass for rasisme i fotballen».

Scoringen til Florian Thauvin i førsteomgang ble avgjørende. Marseilles første seier i Paris på mange, mange år, og deres første seier mot PSG på 21 kamper.

– Mange barn så på kampen i dag. Vi er nødt til å være forbilder, sier Thauvin til Telefoot Chaine.

fullskjerm neste DISPUTT: Alvaro Gonzalez og Neymar havnet i en ordkrig hvor det kom sterke beskyldninger fra brasilianeren på vei inn i garderoben.

Dermed ble det også bare et parentes at Marseille trolig ble snytt for et mål som ble annullert av VAR for offside. Reprisen viste imidlertid at den avgjørelsen trolig var feil.

Totalt ble det delt ut 13 gule og fem røde kort i «Le Classique».

– Jeg synes spillerne våre gjør en god kamp. Hvis dette var en boksekamp, ville vi ha vunnet, sier PSG-direktør Leonardo til Telefoot Chaine.

Han var også irritert på den franske TV-reporteren som spurt om jobben til Thomas Tuchel var i fare.

– Jeg synes spørsmålet blir stilt på feil tidspunkt etter en kamp som dette.

Den franske hovedstadsklubben PSG tapte også for Lens i første serierunde. Mens PSG står med null poeng, står Marseille med full pott etter to kamper.

PSG har flere spillere ute som følge av positive coronaprøver, men kunne likevel mønstre et sterkt lag mot Marseille.

Riktignok manglet blant andre Kylian Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi og Marquinhos, men både Neymar, Leandro Paredes og Ángel Di María var tilbake.

Publisert: 13.09.20 kl. 23:08 Oppdatert: 14.09.20 kl. 07:24