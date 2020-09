Foto: GONZALO FUENTES / X07238

Fem røde kort etter masseslagsmål da PSG gikk på en ny smell

(PSG - Marseille 0–1) Neymar var tilbake, men klarte ikke å forhindre at hovedstadsklubben gikk på en ny smell. På tampen eksploderte det på Parc des Princes.

Hele fem røde kort ble delt ut etter en situasjon hvor Leandro Paredes sprang Dario Benedetto i bakken.

Paredes fikk sitt andre gule kort i situasjonen. Også Benedetto fikk sitt andre gule kort. Dermed rødt kort til begge to.

PSG-backen Layvin Kurzawa mistet hodet fullstendig og sendte i vei et ekte kung fu-spark.

Også Marseille-spiller Jordan Amavi ble sendt i dusjen med et direkte rødt kort.

Kranglingen fortsatte også etter at fire spillere ble utvist. Den brasilianske stjernen Neymar pådro seg også et direkte rødt kort.

VAR grep inn etter at Neymar slo i bakhodet på Alvaro Gonzalez.

DISPUTT: Alvaro Gonzalez og Neymar havnet i en skikkelig ordkrig. Foto: GONZALO FUENTES / X07238

På vei ut i garderoben slang brasilianeren noen kommentarer til fjerdedommeren hvor det hørtes ut som stjernespilleren anklaget Marseille-spillerne for å være rasister.

Scoringen til Florian Thauvin i førsteomgang ble avgjørende. Marseilles første seier i Paris på mange, mange år, og deres første seier mot PSG på 21 kamper.

Dermed ble det også bare et parentes at Marseille trolig ble snytt for et mål som ble annullert av VAR for offside. Reprisen viste imidlertid at den avgjørelsen trolig var feil.

