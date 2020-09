Kommentar

Skjebnekampen mot Serbia: Umulig å si nei til Ullevaal

Av Leif Welhaven

Scener som denne er drømmen når Erling Braut Haaland & co. skal møte Serbia 8. oktober. 17. september ventes svaret på om kampen spilles på Ullevaal eller ei. Foto: Peter Morrison / AP

Diskusjonen om hvorvidt Norge-Serbia blir spilt på Ullevaal eller utenlands, er vel egentlig ikke så fryktelig spennende. Svaret er i realiteten gitt.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Det muliges kunst» er en av mange betegnelser på hva politikk i virkeligheten kan handle om. Uttrykket stammer fra den tyske rikskansleren Otto von Bismarck (1815–1898). Poenget med perspektivet som gjerne kalles «realpolitikk», er å nå mål først og fremst gjennom praktiske betraktninger og overveielser. Her er det ikke de ideologiske eller prinsipielle spørsmålene som får råde høyest, men å finne håndterlige løsninger på konkrete problemstillinger.

Og stort mer konkret enn hvor Norge skal kjempe for å få realisert EM-drømmen, er det ikke mulig å få et politisk valg akkurat nå.

les også Landslaget får Serbia-svar neste uke: Tror på grønt lys

Følgende er handlingsalternativene for styresmaktene:

1) Myndighetene finner en løsning der det norske landslaget får anledning til å kjempe mot Serbia på eget gress. På nasjonalarenaen. En kamp på Ullevaal vil optimalisere sannsynligheten for det første sluttspillet siden året da kronprins Haakon og Mette-Marit forlovet seg, Kjell Magne Bondevik gikk av som statsminister for første gang og verdens lengste veitunnel ble åpnet i Lærdal.

2) Regjeringen konkluderer med at prinsippene for smittevern under en pandemi er viktigere enn å gjøre unntak for en fotballkamp, uansett hvor stor matchen er. Siden Serbia ikke er en del av Schengen-samarbeidet, og Norge har coronaregler for innreise som ikke er kompatible med å spille kampen her, får fotball være fotball og oppgjøret må derfor finne sted i et annet land.

les også Sørloth om verdensklasse-stempelet: – I går var det riktig beskrivelse

Inntil videre har kulturminister Abid Raja lagt opp til litt trommevirvling. Det er antydet en avklaring rundt 17. september, og begrunnelsen for at det drøyer handler om uforutsigbar smitteutvikling og behovet for smittevernfaglige råd fra den medisinske ekspertisen. Men om man skal være helt ærlige, så er det vel i virkeligheten ingen, og heller ikke regjeringsmedlemmene selv, som er i tvil om hva svaret kommer til å bli? Eller hva?

Det er bare å se for seg ramaskriket dersom kampen tvinges ut av landet, Serbia vinner og Lars Lagerbäck må tilbake til tegnebrettet i jakten på et norsk sluttspill. Uansett hvor mye man snakker om å sette helsehensyn først, finnes det en pragmatisk smertegrense for hva styrende politikere har et politisk handlingsrom for å si nei til.

les også VG-børsen: Spissduo i verdensklasse da Norge knuste Nord-Irland

Og med en tiltagende fotballfeber i et sultefôret land, sier det i praksis seg selv at regjeringen ikke vil havne i en situasjon der Erna Solbergs mannskap får stempel som syndebukk.

Dermed er vi tilbake hos Bismarck.

Svaret er i realiteten selvsagt, og så blir oppgaven de neste dagene å finne en mest mulig farbar vei for å lande akkurat der man for lengst har forstått at man skal. I teorien kan det selvsagt skje noe helt ekstremt, som en voldsom virusoppblomstring på verst mulig tidspunkt, men omfanget av noe ekstraordinært skal nok være helt spinnvilt dersom det skal bli noe annet enn Norge-Serbia på Ullevaal.

Det er selvsagt mulig å diskutere det grønne unntakslyset som vil komme. Det kan dukke opp eksempler på situasjoner som oppleves som urettferdige overfor andre sektorer, og vi vet for eksempel at holdningen er mer stivbent hva gjelder Moldes europacupspill utenfor Schengen. Men en slik retorisk tilnærming, eller tilløp til diskusjoner om smitteprioriteringer uansett bør trumfe idrett, vil i praksis bare være bortkastet anstaltmakeri.

Dette ordner seg for «fotballfamilien».

les også Superspissene herjet mot Nord-Irland: – «Grævla» bra

Fotballforbundet har fått knust en del drømmer de siste månedene.

Men ikke en politiker i verden vil stå ansvarlig for å redusere det norske landslagets mål om å spille i europamesterskapet til sommeren.

Alt dette må i praksis innebære et politisk ja til serbisk besøk, og tilsvarende for vinneren av kampen mellom Skottland og Israel om Norge vinner 8. oktober.

Politikk handler som nevnt om det muliges kunst. Scoringer trumfer Schengen når et kraftig nok brus i befolkningen vil ha det slik. Og 340 dager etter kvalifiseringskampen er det stortingsvalg ...

Publisert: 09.09.20 kl. 18:50