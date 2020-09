BARE FIVE-A-SIDE-FOTBALL: Siden svarene på corona-testene ikke ble klare tidsnok kunne bare 13 landslagsspillere delta på tirsdagens trening. Guro Reiten (t.h.) og Caroline Graham Hansen kom litt tidligere til Oslo og ble klarert for treningen på Lillestrøm. Foto: Jostein Magnussen, VG

Reiten forberedt på mindre spilletid: – Blir sikkert misfornøyd

LILLESTRØM (VG) Hun hadde braksuksess i sin første sesong med Chelsea. Nå er Guro Reiten (26) forberedt på mindre spilletid.

– Ja, jeg er det. Vi har jo flust av angrepsspillere i Chelsea som spiller fast på landslagene sine og er blant de beste. Og vi vet at treneren kommer til å rullere på hvem som skal spille. Det har vi snakket om, sier Reiten og tenker på en av verdens beste spisser, Samantha Kerr, som ble hentet til London-klubben ved årsskiftet. Og det er bare noen uker siden den danske stjernen Pernille Harder kom fra Wolfsburg.

I tillegg er den engelske landslagsspilleren Fran Kirby tilbake fra langtidsskade. I sum kan det bety mer tid på benken for Reiten, som i sin debutsesong kom på årets lag og ble nominert til årets spiller.

– Som fotballspiller har man jo lyst til å spille alt. At man blir misfornøyd hvis man ikke får starte, det blir man helt sikkert. Så får man heller tenke på at man kanskje føler seg enda bedre når man først får muligheten, sier 26-åringen.

Siden Chelsea kjemper på alle fronter tror hun imidlertid det skal bli nok av muligheter til å vise seg frem.

– Det er som Emma (Hayes, trener) sier, at Chelsea har en så bred tropp fordi vi ønsker å vinne alt, og vi har FA-cupen fra i fjor, ny FA-cup, Continental-cup, Champions League og serien å spille for. Da må du ha flere enn 11 spillere. Etter landslagspausen nå er det fort tre kamper i uken frem til desember. Så alle kommer til å få nok av spilletid. Jeg håper bare at klubben får det beste ut av alle sammen.

STJERNESPEKKET: Guro Reiten er blant de beste spillerne i Women’s Super League. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN

Guro Reiten, som tirsdag var på «hjemmebanen» på Lillestrøm da landslaget startet sin oppkjøring til tirsdagens EM-kvalik mot Wales, er bare glad for at flere stjerner nå har fått sansen for Women’s Super League.

Profilene Lucy Bronze og Alex Greenwood har gått til Manchester City, og en som alltid har vært med når man kårer verdens beste spillere, Alex Morgan, spiller for Tottenham ut året.

– Beste ligaen

– Det er så kult. Man er jo ekstra spent på hvordan man påvirkes av seks måneder uten klubbfotball, men så starter vi opp og så kommer jo den ene stjernespilleren etter den andre. Jeg tror ikke det er noen liga som har bedre kvalitet på kvinnesiden enn den engelske. Her er ikke få, men mange gode lag og mange gode spillere, konstaterer landslagsspilleren.

Hun mener kvinnefotballen har godt av at så mange gode spillere nå vil vise seg frem i England.

– Vi ønsker å ta damefotballen et steg videre og da kan man ikke ha ett lag som er mye bedre enn andre. Du må ha mange gode lag med gode spillere og knive hver dag for å bli bedre. Jeg ser det på treningshverdagen vår, vi har hentet inn en del nye. Det er ganske bra altså, sier Reiten og beskriver hvordan hverdagen er på treningsfeltet utenfor London.

– Du kan ikke ha en dårlig dag, for da vises det ekstremt godt. Det er så mange gode og det er konkurranse fra start til mål. Kanskje vi trener litt mer enn vi gjorde, men det vi gjør er med så høyere intensitet og kvalitet at det er ganske tungt i perioder, sier Reiten og varsler at det er mer i vente fra hennes side.

– Det gikk veldig bra i min første sesong i en ny klubb, så har jeg forventninger til meg selv som er enda høyere. Jeg vet jeg har mer å gå på. Jeg tror jeg blir bedre.

