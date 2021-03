MARSJORDRE: Martin Ellingsen vises ut etter to gule kort på to minutter. Foto: JON NAZCA / X02457

Molde-smell etter rødt kort, «stygg blemme» og keepertabbe

GRANADA (VG) (Granada – Molde 2–0) To klønete baklengsmål og en unødvendig utvisning spolerte en kamp som de norske gjestene i store perioder dominerte.

Det etterlater nok en bitter smak i munnen hos trener Erling Moe og resten av MFK-delegasjonen i sørspanske Granada.

En defensiv brøler av stopperparet på 1–0-målet, en klønete inngripen av keeper Andreas Linde på 2–0-målet og en overtent Martin Ellingsen som taklet på seg to gule kort, var ingrediensene som ødela en ellers så god Molde-oppskrift.

Den spanske avisen As beskrev før kampen Molde som et «typisk norsk lag» som stort sett slår lange baller og prioriterer fysikk foran teknikk.

De fikk seg nok en overraskelse etter å ha sett første omgang på Nuevo Estadio de Los Cármenes i Granada. Til pause hadde romsdalingene mest ballbesittelse (54 prosent) etter å ha lagt et nærmest konstant press på de spanske vertene de siste 20 minuttene.

Trener Moe kunne gått i garderoben som en fornøyd mann, hadde det ikke vært for det som skjedde i det 26. minutt.

En lang ball fra Granadas keeper overumplet hele Molde-forsvaret: Stian Gregersen, vanligvis så solid i de situasjonene, feilberegnet duellen sin og nådde ikke opp, mens makker Sheriff Sinyan ikke hadde tatt ut nok dybde og flakset desperat etter ballen.

Dermed fikk Jorge Molina fritt lende alene med keeper. Han sendte Andreas Linde feil vei og ga Granada ledelsen.

– Fryktelig forsvarsspill av Molde, kommenterte fotballekspert Jesper Mathisen på TV 2.

Han la til at det var en «stygg blemme».

Den kjente The Guardian-journalisten Sid Lowe mener forsvarsspillet hører hjemme på et publag:

Frem til da hadde Granada vært det klart beste laget, med flere skumle avslutninger og tilløp til store sjanser foran Lindes mål. Men det var i ferd med å endre seg.

For fra åpningsmålet til hvilen styrte Molde alt, anført av kreative Magnus Wolff Eikrem sentralt og energiske Marcus Holmgren Pedersen på høyrebacken.

Førstnevnte ga sistnevnte en kraftig skyllebøtte etter et upresist innlegg like før pause. Det var et tegn på de høye kravene som nå stilles i MFK, snarere enn gnisninger i spillergruppen, som har bodd oppå hverandre i fire uker uten nevneverdige disputter.

Molde fortsatte å føre an etter pause, Eikrem var farlig frempå med et frispark, men da det virket som de blåkledde virkelig festet et komfortabelt grep, våknet Granada.

Antonio Puertas fikk en gedigen mulighet til å doble ledelsen etter å ha dratt av Sinyan med en skuddfinte, men Gregersen stoppet avslutningen da han ofret liv og helse i en blokkering som var kampens mest heroiske øyeblikk.

Det kunne vært et vendepunkt. Isteden ble det bare en utsettelse av det spanske nådestøtet.

Først ble Martin Ellingsen utvist etter to gule kort for to sene taklinger på to minutter.

Så banket Roberto Soldado inn 2–0-målet på et volleyskudd som overrumplet Linde ved nærmeste stolpe. Svensken så ut til å tro at ballen kom til å gå utenfor stolpen, og unnlot derfor å kaste armene etter ballen, som snek seg inn i mål.

– En stygg, stygg keepertabbe, fastslo TV 2-Mathisen.

Forutsetningene er beintøffe for Molde før returoppjøret i Budapest neste torsdag. Scorer Granada der, må Moes menn vinne med tre mål. 2–0 holder til ekstraomganger. Men de har vist at de kan sjokkere i Europa før.