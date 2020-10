TREFFER: Kingsley Coman smeller til, og scorer på Jan Oblak. Atletico-stopper Stefan Savic er for sen til å stoppe Bayern-spilleren. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Bayern München herjet med Atletico Madrid

(Bayern München - Atletico Madrid 4–0) Her gjør Kingsley Coman (24) akkurat det samme som i finalen i Champions League for 59 dager siden. Han scorer - og Bayern München vinner.



Coman ble matchvinner i finalen mot Paris St. Germain (1–0) 23. august. Det var en triumf med blandede følelser - fordi han tilbragte ni år i PSG - før han styrtet på dør etter en krangel med ledelsen i Paris.

I München krangler han åpenbart lite. Der blir også drømmer til virkelighet. FC Bayern var verdens beste lag forrige sesong. De ble trippelmester; Champions League, Bundesliga og DFB-pokal.

Nå er de på gang igjen. Onsdag kveld på et nesten folketomt Allianz Arena i den bayerske hovedstaden var de best i absolutt alt. Rekord ble det også med 12 seiere på rad i mesterligasammenheng. Atletico Madrid som gjennom en årrekke har skapte seg et varemerke - som kanskje er det vanskeligste laget å score på - hang ikke med når FC Bayern angrep med mektig fart og presisjon.

Det startet med et stolpeskudd av Niklas Süle etter et kvarter spill. Så gikk det 28 minutter før hjemmelaget fikk en ny stor sjanse. Joshua Kimmich fant Coman, han tok ned ballen med venstre, og scoret med høyre på Atletico-keeper Jan Oblak.

Fire minutter før pause var franskmannen igjen sentral da FC Bayern doblet ledelsen. Hector Herrera mistet mistet ballen på egen banehalvdel til Robert Lewandowski. Han satte fart - spilte Coman - som fant Leon Goretzka. Den tyske landslagsspilleren hamret inn 2–0.

Storscorer Lewandowski kunne økt til 3–0 like før pause. Men headingen var alt annet enn perfekt. Det var derimot avslutningen til Corentin Tolisso. Et kunstverk. En perle. En drøm Fra 25 meter banket han til i krysset.



SE PÅ MEG: Corentin Tolisso feirer drømmescoringen sammen med Kingsley Coman (t.v.) og Niklas Süle (t.h.) Foto: Matthias Schrader / Pool AP

Men de rødkledde tyskerne var ikke ferdig. Ydmykelsen ble total da Coman løp over halve banen - fintet og danset inne i boksen - og feide inn 4–0.

Vi snakker altså om Atletico Madrid. Et europeisk storlag i nyere tid. Senest i 2016 spilte de finalen i Champions League hvor de riktignok tapte 4–1 etter ekstraomganger mot Real Madrid.

Publisert: 21.10.20 kl. 22:49