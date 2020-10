Kommentar

Det kompliserte puslespillet

Av Knut Espen Svegaarden

INN ELLER UT? Lars Lagerbäck vil trolig bli et tema for Norges Fotballforbund denne høsten, uansett hvordan resultatene blir. Her på vei inn til mandagens pressekonferanse. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges Fotballforbund har kommet i en situasjon som må være komplisert, uansett hva de sier utad: Holder de på en 72 år gammel trener som har gjort det «ok» med landslaget mens en yngre, opplagt etterfølger er ledig akkurat nå?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er et spørsmål de er nødt til å forholde seg til.

I øyeblikket sitter Ståle Solbakken hjemme i København, med kona Anniken, går turer – og tenker. Datteren Ida går på skole, det er foreløpig ingen planer om å flytte hjem til Hamar.

Men Solbakken, som akkurat fikk sparken som sportssjef/trener i FC København, er neppe den som kommer til å sitte rolig lenge. Det har allerede vært forespørsler. Men ikke fra Norges Fotballforbund.

Og det er ikke så rart. I NFF er de fornøyd, med rette, med jobben Lars Lagerbäck og teamet hans gjør med det norske herrelandslaget. Seiersprosenten hans er den høyeste for en landslagssjef siden Drillos første periode, på 1990-tallet. Lagerbäck har fått inn en positivitet i det norske landslaget igjen, etter en komplisert periode med Per-Mathias Høgmo.

Og han er svært godt likt av spillerne.

Da Høgmo gikk av i november 2016 var Norge nummer 84 på FIFA-rankingen. Snaut fire år senere har Lagerbäck løftet Norge 40 plasser, til nummer 44. Seiersprosent har gått fra 29 på Høgmos 35 kamper som landslagssjef til nær 52 på Lagerbäcks 33 kamper.

Lagerbäck har gjort det som ble forventet av ham da han ble ansatt i januar 2017: Han har løftet Norge tilbake til anstendigheten.

Men heller ikke Lagerbäck vinner de viktigste kampene. Han mener forventningene, og kravene, som stilles til dette laget/spillerne er for høye. Og at det fotballfaglige nivået i debatten i Norge er veldig svakt, enten vi taper eller vinner.

Han kan ha rett i det siste.

Men fakta er uansett at Norge har hatt noen matchballer under hans ledelse, ledelser som ble tatt igjen mot Romania og Sverige i EM-kvalifiseringen. Og i hans viktigste kamp som landslagssjef, mot Serbia i playoff, sviktet Lagerbäck i laguttak og utførelse.

DOBBELTFOKUS: Lars Lagerbäck (til venstre) og Ståle Solbakken står i sentrum for spørsmålet flere stiller seg: Hvem skal lede landslaget videre de neste årene? Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG og AP

Nå har Norge og Lagerbäck tre matchballer for å vinne sin Nations League-gruppe, som i tilfelle vil være en god prestasjon. Men det blir ikke automatisk noe sluttspill av det heller, heller en ny play-off-mulighet.

Det er den «vanlige» VM-kvalifiseringen, som starter i 2021, som trolig vil avgjøre om det blir VM 2022 for Norge. Og det er da Norges Fotballforbund må ta noen avgjørelser som angår både Lars Lagerbäck og Ståle Solbakken.

I en ideell verden tar Solbakken over etter Lagerbäck, etter VM 2022. Men verden er ikke ideell. Derfor må det tas noen tøffe avgjørelser her. Etter min mening har NFF to valg: Enten gjøre opp med Lagerbäck etter Nations League, uansett hvordan det går, og ansette Solbakken – eller ta sjansen på at de heller ikke denne gangen får den beste norske fotball-lederen som landslagssjef.

For jeg er ikke så sikker på om Solbakken venter i det uendelige på en telefon fra sjefene i NFF. Jeg vet at han er interessert i jobben – nå. Og trolig er det ingen hast før i 2021. En variant med å ansette Solbakken i NFF-systemet nå, en slags «vente-på-jobben-rolle» vil ikke fungere for Solbakken, såpass godt kjenner jeg ham.

Men å komme inn som redningsmann midt i en mislykket kvalik, la oss si på slutten av 2021?

Det frister ikke.

Fem av Norges siste åtte landslagssjefer har gått av midt i en kvalifisering, inkludert de tre siste. Åge Hareide gikk av midt i VM-kvalifiseringen, i 2008. Drillo fikk sparken midt i sin VM-kvalifisering, i 2013, og Per-Mathias Høgmo fikk sparken midtveis i VM-kvalifiseringen i 2016.

Så historien forteller at det er ganske vanlig. Både Hareide, Drillo og Høgmo var ganske nær ved å komme til EM-sluttspillet via kvalik, alle valgte og gjøre et forsøk til – og mislyktes fullstendig. Så sjansen er der for at Lars Lagerbäck også kaster kortene i løpet av 2021, spesielt fordi motstanderne i en VM-kvalik garantert blir svært gode.

Spørsmålet blir til slutt om du faktisk tror Norge spiller VM 2022, ledet av Lars Lagerbäck, eller om du heller skal tenke EM 2024 – og få inn en yngre og kraftfull leder som kan ta dette, utvilsomt, talentfulle mannskapet inn i et mesterskap om snaut fire år.

Tenker NFF det første scenarioet så mister du etter all sannsynlighet Ståle Solbakken.

Går de for scenario to, så må det trolig avsluttes med Lars Lagerbäck etter 2020.

For den ideelle verden, der alt går opp, den finnes ikke.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 13.10.20 kl. 18:00