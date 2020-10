TJUVTRIKS: Kylian Mbappé i duell med Axel Tuanzebe. Foto: YOAN VALAT / EPA

Solskjær hyller Manchester United-unggutt etter PSG-bragden

Axel Tuanzebe hadde ikke spilt for Manchester United siden desember i fjor da han ble kastet til ulvene mot PSG. Nå hylles han av både lagkameratene og Ole Gunnar Solskjær etter 2–1-seieren i Paris.

Nå nettopp

De nevnte ulvene, i dette tilfellet Kylian Mbappé og Neymar, er et mareritt for den mest meritterte midtstopper – og det var utfordringen som møtte Axel Tuanzebe i sin alle første Manchester United-kamp siden ligacupkampen mot Colchester i desember 2019.

Det var nøyaktig ett år og to uker siden sist gang han startet en kamp for Ole Gunnar Solskjær da han tuslet ut på Parc des Princes tirsdag kveld, men likevel var 22-åringen en viktig brikke for å holde PSG-spissene i sjakk. Gang på gang ble han dratt med på løpeturer i bakrom med lynraske Mbappé, men gang på gang ryddet han opp.

– For å være ærlig var han utrolig i dag. Han spilte mot to av de beste spillerne i verden i Neymar og Mbappé. Han gjorde det veldig bra, så jeg er veldig glad på hans vegne, sier David de Gea til Manchester United TV.

Tuanzebe har vært ute av troppen i lange perioder av de siste ti månedene grunnet skader.

– Han har hatt tøffe øyeblikk med skadene, men han viste i dag at han kan spille i store kamper, slår de Gea fast.

Grunnet skadeproblemer var Solskjær avhengig av at Tuanzebe kom inn og leverte i vikarrollen på midtstopperplass. Både Harry Maguire og Eric Bailly måtte stå over oppgjøret med skader.

– Axel gjorde det fantastisk bra. Han har vært ute i ti måneder, så å levere en sånn prestasjon mot Mbappé og Neymar overrasket nesten oss. Vi vet han er en god spiller, men å gjøre det på en kveld som dette er fantastisk, sa Solskjær ifølge Goal.

Tuanzebe var lenge et stort talent i Uniteds akademi, og fikk sin debut på A-laget i 2017. Mange i klubben håpte han skulle følge i fotsporene til jevnaldrende Marcus Rashford, men skadene har skapt trøbbel for unggutten. Kompisen Rashford var ikke overrasket over at han leverte varene mot PSG.

– Jeg kjenner Axel fra han var liten, og han er en fantastisk forvarer. For meg har han ingen problemer å komme inn, selv om han har vært uten lenge. Med Harry skadet, trengte vi det, sier Rashford til klubbens TV-kanal.

Publisert: 21.10.20 kl. 16:04