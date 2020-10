Lagerbäck om kampprogrammet: − Det er langt fra forsvarlig

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener spillerne hans blir presset langt over grensen etter tre kamper på seks dager.

– Nei, det er ikke en gang forsvarlig å spille to kamper med to dager imellom. Rent fysiologisk er det ikke bra, men vi skal ikke skylde på det - det er likt for begge lag, sier veteranen på pressekonferansen etter kamp.

Med den avgjørende Nations League-kampen mot Serbia forrige torsdag, fulgt opp av hjemmekampene mot Romania lørdag og Nord-Irland onsdag, har de norske landslagsspillerne virkelig fått testet utholdenheten.

– Alle som kan litt fysiologi vil si at det ikke er bra. Men jeg synes at guttene takler det bra, de er flinke til å hvile og restituere. I tillegg «hjelper» coronapandemien oss, siden vi ikke kan bevege oss så mye ut, sier Lagerbäck etter Norges lite overbevisende 1–0-seier over Nord-Irland:

72-åringen valgte å gjøre en rekke endringer inn mot begge kampene som fulgte 1–2-nederlaget for Serbia, og mot Nord-Irland startet bare fem av spillerne som startet kampen forrige torsdag.

– Jeg merker at noen vil at vi skal rullere enda mer, men man vil jo starte med det beste laget som mulig, sier Lagerbäck til TV 2.

Omar Elabdellaoui, som mot Nord-Irland vikarierte som kaptein i Stefan Johansen fravær, startet alle tre kampene og fikk spørsmål om hvordan han opplevde det.

– Det er ikke optimalt. Det blir mye. Men som Lars sier så er det det samme for de andre også. Det er bare å gjøre det man kan for å bli klar til kamp, men jeg kjenner det på kroppen, sier visekapteinen på spørsmål fra VG.

Hadde Norge slått Serbia, ville nok en intensiv landslagsperiode stått for tur - med to Nations League-kamper og en avgjørende playoff mot Skottland.

Det «problemet» slipper de i alle fall nå.

