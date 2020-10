Kommentar

Lagerbäck havner under lupen ut 2020

Av Knut Espen Svegaarden

MØRKT: Etter et tap ser det alltid mørkt ut i fotballverdenen, også for Norge og Lars Lagerbäck. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lars Lagerbäcks jobb som norsk landslagssjef evalueres selvsagt ikke nå. Men den kan fort gjøre det i november.

I skuffelsen over at nok et sluttspill ryker for de norske fotballherrene, spesielt etter at lite eller ingen ting fungerte mot Serbia, er det lett å tenke at «noe nytt» må inn, at alt det gamle nå bør kastes i søpla.

Reaksjonene var veldig spontane sent torsdag kveld: Lagerbäck tok ut feil lag, han bytta ikke raskt nok. Og Norge fikk aldri brukt styrkene sine – det offensive, med Martin Ødegaard og to målfarlige spisser.

Det meste er riktig - i etterkant. Og derfor blir det også for enkelt å si at Lagerbäck må tre til side – nå. Samtidig, det er ingen landslagssjef siden Drillo som har hatt en såpass lovende gjeng fotballspillere til disposisjon som det Lars Lagerbäck har nå. Så vi må forlange at han får mest mulig ut at denne generasjonen, det er jobben hans.

Lykkes han ikke, så må noen andre få sjansen.

Nå kan det virke som Lagerbäck også åpnet for å tre til siden, i det han uttalte etter kampen mot Serbia. Men svensken svarte egentlig bare logisk på et spørsmål: «Jeg har ikke et problem med å tre til side hvis arbeidsgiveren vil det eller om jeg skulle komme frem til det selv.»

Hva annet skulle han svart?

Lars Lagerbäck fortsetter. Men falkeblikket vil nok være litt sterkere i tiden som kommer. For hver gang det virker som Lagerbäck har fått orden på noe ved det norske landslaget, så kommer det en svak kamp igjen, eller en svak periode i kampene. Stabiliteten er urovekkende svak, solide ledelser og dermed poeng ble mistet mot både Sverige og Romania hjemme, kampen mot Østerrike hjemme var skremmende tam, så lyktes alt mot Nord-Irland – før Norge krasjlandet mot Serbia i den viktigste kampen.

Hvorfor skjer dette?

1) Laget er forholdsvis ungt. Da svinger det logisk sett oftere enn det ville gjort med et mer rutinert lag.

2) Det norske laget mangler naturlige ledere. Kapteinen kommer så vidt med på laget og blir byttet ut i nær samtlige kamper (16 av 21). Dette er ingen styrke for laget, selv om Stefan Johansen er en god leder utenfor banen.

3) Norge mangler forsvarsspillere. Dette er et punkt jeg har tatt for meg i flere kommentarer, senest etter tapet mot Østerrike, og det ble ikke mindre aktuelt etter kampen mot Serbia. Flere av de gamle forsvarskjempene til landslaget, som Henning Berg, Brede Hangeland, Erland Johnsen og Rune Bratseth er (selvsagt) også bekymret – ikke minst fordi det oppleves som det ikke er «kult» å trene på forsvarsspill i 2020. Alt handler om hva du gjør med ballen – også der.

Dette punktet er det vanskelig å «ta» Lars Lagerbäck på. Han tar ut de beste stopperne. Problemet er at utvalget er elendig. Det er klubbene, eventuelt forbundet, som må gjøre jobben for Lagerbäck/andre landslagssjefer her. Utviklingen må skje i klubbene.

4) Systemet. Er Lagerbäcks 4–4–2, den klassiske svenske modellen, litt umoderne? Sannheten er i hvert fall at knapt et landslag eller et klubblag med suksess, spiller dette systemet. Ser du på den norske troppen, hvordan den er satt sammen, så ser den mer egnet for en variant av 4–3–3. Det er noe med midtbane-konstellasjonen i Lagerbäcks 4–4–2 jeg ikke finner helt ut av. Mot Serbia var den urytmisk både defensivt og offensivt, enkel å spille ut - og lite skapende.

5) De unge er lederne. Dette kan bli en fordel – på sikt. Typer som Kristoffer Ajer, Sander Berge, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth kan fort utgjøre kapteinslaget i den neste kvalifiseringen – etter all den erfaringen de har fått de siste årene.

Lars Lagerbäck har vunnet halvparten av kampene som norsk landslagssjef. Men hvem har Norge egentlig slått i de 16 kampene Lagerbäck har vunnet med Norge? Aserbajdsjan, San Marino, Nord-Irland (to ganger), Australia, Albania, Island, Panama, Kypros (to ganger), Slovenia, Bulgaria, Færøyene (to ganger) og Malta (to ganger).

Er det noe mer enn det bør være?

Jeg mener nei. Og Lars Lagerbäck har en jobb å gjøre i de neste fire kampene denne høsten – mot Romania (to ganger), Nord-Irland og Østerrike.

Vi må se noe, en fremgang. Vi må se en måte å spille på som gjør at våre unge, gode spillere får skinne på fotballhimmelen – også på landslaget.

Det er Lagerbäcks jobb å sørge for. Hvis ikke han lykkes, så sitter det en mann i København som bør være Norges neste landslagssjef – enten i 2021 eller senest i 2022.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

