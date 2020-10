Kommentar

Tivolituren må ta slutt, Solskjær!

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær er presset etter en svak start på Premier League-sesongen. Nå har klubben investert i flere nye spillere. Foto: OLI SCARFF / X01348

Det er ikke bare i fornøyelsesparker at det går en grense for hvor mye berg-og-dalbane man kan kjøre uten å bli kvalm. Nå er spørsmålet om nye spillere kan bidra til tiltrengt stabilitet for Ole Gunnar Solskjær.

Foreløpig er «soga om Solskjær» som manager i Manchester United en historie i fire usedvanlig svingende deler.

Alt begynte jo med den hjemvendte sønnen, han som stod for trygghet og lagfølelse der Mourinho hadde drevet splitt og hersk, og det var ikke måte på hvor harmoniskapende nordmannen fremsto i starten. Rett opp!

Men da resultatene forsvant og det stadig ble vanskeligere å få øye på en struktur, ble andre akt en bratt fallende vri om påstått naivitet og taktiske kompetanseproblemer.

Veien til en ny, brå opptur har sammenheng med datoen 29. januar 2020. Da kom Bruno Fernandes til klubben, mye falt på plass og alt tydet på at Solskjær ville få skikkelig arbeidsro etter å ha sikret en Champions League-billett. For nå så vi vel at «prosjekt Solskjær», der han henter brikke etter brikke, ikke er et blaff?

Eller?

Fullt så enkelt skulle det visst ikke bli.

Starten på en ny sesong er nemlig omtrent som øyeblikket når tivolivognen har bikket over kanten etter å ha gått sakte oppover, og plutselig skyter fart rett ned.

Hvem hadde trodd at United skulle stå med 11 baklengs etter tre kamper?

Hvem hadde spådd at klubben strengt tatt ikke hadde fortjent et eneste poeng så langt, og at bare marginer mot Brighton forhindrer en smultring i poengkolonnen?

Nå er det store spørsmålet hva den femte runden i fortellingen om Solskjærs United-eventyr vil by på. For hans del bør stikkordet være «stabilitet».

Nå har han vært i klubben lenge nok til at det virkelig er mulig å måle ham, og en fremgang som vedvarer vil være et sentralt parameter. Om vi kommer dit eller ei, vil trolig ha en viss sammenheng med effekten av et overgangsvindu som akkurat stengte. Nå kan ikke fansen klage mer over kvantiteten hva gjelder nye spillere. Men den kvalitative treffsikkerheten, og om man har valgt rette posisjoner å forsterke i, har vi ikke fasiten på ennå.

Men hvordan ser det egentlig ut?

At Luke Shaw trenger mer konkurranse på venstrebacken har vært åpenbart. Nå er brasilianske Alex Telles hentet inn. Han har vært i Porto siden 2016, debuterte for landslaget i fjor og fremstår som en spennende signering med offensive kvaliteter. I en alder av snart 28 bidrar han med rutine, samtidig som han har mange år igjen.

Mer usikkert fremstår det om Edinson Cavani kommer til å bli den hiten ukelønnen tilsiier at han bør bli på topp. Her snakker vi om en superstjerne, som kommer fra Paris Saint Germain, der han har over 130 mål på 200 kamper. Men målscoreren fra Uruguay fyller 34 år til vinteren, og har en skadehistorikk som bør bekymre litt, ikke minst i kombinasjon med aldersaspektet.

I tillegg har Manchester United trippelinvestert for fremtiden, med blant annet å sikre seg at Amad Diallo (18) kommer fra Atalanta i januar. Men den som ikke ankommer Old Trafford i denne runden, er Dortmunds Jadon Sancho, noe som garantert vil komme opp igjen som tema dersom motgangen vedvarer. Og fortsatt fremstår midtforsvaret som en akilleshæl, ikke minst om også Harry Maguire viser så tydelige svakheter som mot Tottenham:

Det er vel ingen som tror at Solskjær sitter utrygt ennå. Men selv ikke en manager med legendestatus i klubben, hvis prosjekt er definert som en langsiktig investering, har noen kur mot fotballens inngrodde psykologiske mekanismer.

Disse innebærer at det går en grense for hvor svake det som skal være storlag kan fremstå, før presset på en tilsynelatende trygg manager kan bli kritisk ganske så kjapt.

Og for Ole Gunnar Solskjær handler det nå ikke bare om å komme seg raskt opp igjen, men om å skape kontinuitet og troverdighet rundt hvor han vil og hvordan han skal dit.

Stikkord: Stoppe karusellen og finne en mer stødig kurs.

Publisert: 06.10.20 kl. 12:20