NYTT TAP: Liverpool har tapt to hjemmekamper på rad. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS / NTB

Mener Liverpool har et mentalt problem: − Kan ikke være tilfeldig

Liverpool gikk på sitt andre strake hjemmetap onsdag, og har ikke scoret på Anfield siden 27. desember. Det sitter mentalt, mener tidligere Liverpool-spiss Michael Owen – og får støtte fra sjefen.

21. desember hadde Liverpool fire poeng ned til tabelltoer Leicester, og åtte poeng ned til Manchester City.

Nå leder City serien syv poeng foran Liverpool, som ligger på en fjerdeplass. De himmelblå fra Manchester har i tillegg en kamp til gode. Søndag møtes de til storkamp på Anfield.

– Å spille mot gode lag vil passe Liverpool perfekt. Det er de lagene som ligger dypt Liverpool ikke klarer å finne de åpningene og svarene mot, sier tidligere Owen i studio til australske Optus Sport.

For tallenes tale sier sitt: Mot de seks lagene nederst på tabellen har Liverpool tatt syv av 21 mulige poeng denne sesongen. To av kampene er tapt. Det eneste av bunnlagene Liverpool har slått denne sesongen er tabelljumbo Sheffield United.

Til sammenligning avga de ingen poeng mot de seks bunnlagene de to foregående sesongene.

Mot de seks andre lagene øverste på tabellen har de tatt 18 poeng på åtte kamper – og er ubeseiret.

– Vi må bare finne en måte å score mål på, det gjør vi ikke på hjemmebane om dagen. Vi er fortsatt et godt lag. Man blir ikke dårlige over natten, sa Andy Robertson etter 0–1-tapet mot Brighton onsdag kveld.

– Mentalt slitne

Etter onsdagens tap mot Brighton sa manager Jürgen Klopp at spillerne ikke var mentalt klare for kampen.

– Denne uken ser ut til å ha vært for tøff for oss. Vi var ikke klare i dag, vi var ikke mentalt klare.

Liverpool spilte sin tredje kamp på syv dager.

– Alle kan spille bedre enn de gjorde i dag. Det er ikke fordi de ikke ønsket, så da må noe annet være grunnen, fortsatte Liverpool-sjefen.

På pressekonferansen understreket han riktignok at han snakket om onsdagens kamp, ikke generelt.

– Det er ikke sånn at vi er deprimerte eller noe.

EKSPERT: Owen Hargreaves. Foto: PHIL NOBLE /REUTERS / NTB

– Kan ikke være tilfeldig

Både Michael Owen og tidligere Bayern München-, Manchester United- og Manchester City-spiller Owen Hargreaves kjøper Klopps forklaring, men tror det sitter dypere enn kun onsdagens kamp.

– I dag så de slitne ut, og når du hører Klopp sier det, så ser man det. Jeg vet de mangler mange spillere, men Brighton var bedre enn dem spiller for spiller, det kan ikke være tilfeldig, sier Owen Hargreaves i studio til Optus Sports.

– Det fysiske kan vi avskrive, når ting går bra kan du løpe og løpe uten problemer, legger Michael Owen til.

PASSER BRA: Michael Owen mener det passer Liverpool bra å møte Manchester City nå. Foto: Mike Egerton / PA Wire / NTB

De mener det er flere grunner til at Liverpool-spillerne kan være mentalt slitne.

– Uansett hvem du stiller spørsmålet hvorfor, vil du få forskjellige svar. Noen vil si at det er publikum som mangler, noen vil si skadede spillere, andre vil si at det er det utfordrende året vi har hatt. Det vil være en million forskjellige grunner, men det er ingen tvil om at det sitter mentalt, mener Owen.

Liverpool har slitt med skader denne sesongen, og har vært nødt til å gjøre store forandringer på laget. Hargreaves mener det mentale kan ha påvirket skadesituasjonen.

– Når man er mentalt sliten, kan man også bli fortere skadet. Jeg har selv erfart det. Det er alt fra reisingen til at man sover dårligere og så videre. I tillegg når man spiller på et storlag, som Liverpool, er det alltid forventet at man vinner, så når man ikke vinner ...

– Når man sliter begynner man å tvile. Tvile på seg selv, på lagkameratene. Til slutt blir et som en ekstra bagasje på skuldrene dine, og man stanger og stanger. Man starter å stille spørsmål og tvile på alt. Det er mentalt slitsomt, legger Michael Owen til.