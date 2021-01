UVISSHET RUNDT STORKAMP: Molde-trener Erling Moe takker de 200 supporterne på Aker stadion etter Europa League-kampen mot Dundalk i desember. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Moldes Europa League-kamp i fare: Ser på muligheten for å spille i utlandet

Etter planen skal Molde møter Hoffenheim i Europa Leagues 32-delsfinale 18. februar, men akkurat nå er unntaksregelen for idrettsutøvere suspendert. Det betyr at tyskerne ikke kommer inn i Norge uten å gå i karantene.

Kulturdepartementet bekrefter overfor VG at den såkalte 6F-forskriften, som gir karanteneunntak for blant annet idrettsutøvere som deltar i internasjonale konkurranser i Norge, er suspendert. Regelen gjelder iallfall frem til søndag.

Denne endringen skjedde etter at Kulturdepartementet holdt pressekonferanse fredag, der de forsikret at hensikten var både verdenscuprenn i skiidretter og internasjonale fotballkamper i Norge i vinter skulle kunne avholdes (ved akseptabelt smittetrykk). Det skapte reaksjoner, ikke minst fordi Helsedirektoratets anbefalinger gikk på det motsatte.

Dagen etter kom regjeringen med enda strengere tiltak mot coronapandemien, spesielt rettet mot Oslo og ni nabokommuner. Samtidig ble karanteneunntaket midlertidig opphevet, og da er de internasjonale kampene i februar i spill.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund sier til VG at alternativer til å spille i Norge nå blir vurdert. Det gjorde Molde i Champions League-kvalifiseringen mot Qarabag i fjor høst.

– Vi støtter klubbene, blant annet i dialogen med UEFA. En løsning er å reise til eksternt land og gjennomføre hjemmekampen der, sier Fisketjønn.

For Vålerengas kvinnelag ble det onsdag bestemt at deres Champions League-kamp mot Brøndby ikke går i Oslo. Klubben har allerede sterkt redusert mannskap og toppidrettsbestemmelsene i Oslo gjør at laget ikke får trent sammen iallfall ut januar.

Nå blir matchen i tillegg flyttet vekk fra Intility. Sportssjef Eli Landsem opplyser til VG at kampen mot danskene i stedet går på Kypros 10. februar, tre dager etter den skulle gått i Oslo. Opprinnelig skulle kampen vært spilt i desember, men da var Brøndby rammet av coronasmitte.

– Så håper vi det er opphevet igjen når vi kommer tilbake, slik at vi da slipper å gå i karantene, sier Landsem.

Molde får derimot trent som normalt og spiller dessuten VG+-sendt treningskamp mot Brattvåg torsdag. Som Europacup-deltager har fjorårets serietoer fått unntak fra NFFs generelle forbud mot treningskamper frem til 3. februar.

– Vi håper suspensjonen av unntaket oppheves så fort som mulig og har god dialog med myndighetene, sier Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

Til det sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) at regjeringen kommer med en oppklaring hva som skjer videre før søndag, men kan ikke si noe om suspensjonen av forskriften blir videreført.

– Innreise- og karanteneunntaket er midlertidig suspendert frem til søndag, regjeringen vil før den tid komme tilbake til hvordan det følges opp videre. Jeg har forståelse for at dette gjør planleggingen uforutsigbar for enkelte klubber, men først og fremst må vi få kontroll på smittesituasjonen, melder Raja til VG.

Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum – som trolig bruker onsdagen på å prøve å signere Lillestrøm-spiller Björn Bergmann Sigurdarson – har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

Både LSK Kvinner og Norges landslag – med nytilsatt trener i Ståle Solbakken – skal gjennom henholdsvis Champions League og VM-kvalifisering i mars måned, der denne unntaksregelen må gjelde for å få gjennomført matchene på norsk jord. Moldes returoppgjør i Europa League går i Tyskland én uke etter at den er planlagt på Aker stadion.