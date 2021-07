ANGREPSSTJERNE: Erling Braut Haaland er tilbake fra ferie og lader opp til en ny sesong med Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

Tidligere Dortmund-helt om Haaland: − Han er ikke verdensklasse

Den tyske verdensmesteren fra 1990 Jürgen Kohler (55) vil ikke kalle Erling Braut Haaland (21) en verdensklassespiss.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Erling Braut Haaland scoret 41 mål i alle turneringer for Dortmund og ble kåret til årets spiller i Bundesliga forrige sesong.

Nå jaktes den norske landslagsspissen av flere gigantklubber, men ikke alle er overbevist. Den tidligere Dortmund-helten Jürgen Kohler mener at Haaland ikke hører hjemme i den øverste verdenseliten.

– Han er ikke en verdensklassespiller ennå. Han er en topp angriper og har ferdighetene som skal til, men han har fortsatt noe å bevise, mener 55-åringen om årets toppscorer i Champions League.

Han har uttalt seg til lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Kohler var blant verdens mest hardbarka midtstoppere på 90-tallet, men fikk et svært tøft møte med John Carew under Rosenborgs Champions League-møte med Dortmund i 1999. Den norske spissen, som selv hadde enorme fysiske kvaliteter, scoret ett mål i møtet med tyske kraftpluggen.

DORTMUND-LEGENDE: Jürgen Kohler, her i duell med John Carew. Foto: Gorm Kallestad

– Haaland mangler ferdighetene til å skape noe ut av ingenting. Det han har fått til som 21-åring, er utrolig. Han har kommet langt allerede. Jeg er sikker på at han kan utvikle ferdigheter som gjør at han ikke kan stoppes. Når han får mer erfaring, vil han bli verdensklasse, sier Kohler, som spilte for Dortmund mellom 1995–2002.

Marco Rose tok over treneransvaret i Dortmund denne sommeren. Jørn Andersen var selv trener for Rose i Mainz i 2008, og mener Haalands nye sjef har egenskapene til å videreutvikle spissen.

– Jeg tror Rose kommer til å gjøre Erling enda bedre, han er flink til å gjøre unge spillere bedre. At de kjenner hverandre er en fordel, Rose kjenner Erlings styrker og kan hjelpe ham med å ta neste steg, sa Andersen til VG tidligere denne uken.

Rose og Haaland kjenner hverandre fra tiden i Red Bull Salzburg, hvor tyskeren var jærbuens trener i et halvt år før han skiftet beite til Borussia Mönchengladbach.

I intervjuet blir Kohler også spurt om hvem som er best av Kylian Mbappé og Haaland. De to er av mange spådd å kunne dominere verdensfotballen det neste tiåret, men Kohler er klar på hvem han henger høyest.

– Mbappé har det største potensialet. Han er en verdensklassespiller, fordi han ikke bare er stoler på farten sin. Han har skuddfinter, bra ballkontroll på små flater, og gjør tar ingen forhastede avgjørelser, mener den gamle Dortmund-helten.

Den tyske storklubben har vært klar på at Haaland blir værende i klubben kommende sesong. Agent Mino Raiola og pappa Alfie Haaland har besøkt både Real Madrid og Barcelona, og flere engelske klubber skal være interessert, men foreløpig er det ikke offentlig kjent om det har kommet inn bud på spissen.