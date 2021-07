Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Andreas Linde har imponert i MFK-drakta de siste sesongene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Linde vil forlate Molde - men interessen lar vente på seg

Andreas Linde (27) har stått som en bauta i Molde-målet i en årrekke. Nå kan han fritt forhandle med andre klubber. Men interessen er laber.

Den svenske sisteskansen var banens beste mot Lillestrøm sist helg.

Etter å ha vært satt ut av en skade tidligere i sesongen, er Linde nå 100 prosent tilbake. Tidligere i år var han kanskje den sterkeste bidragsyteren til moldensernes Europa-suksess.

Nå er 27-åringen på utgående kontrakt, og innrømmer at han føler tiden er moden for å prøve noe nytt.

– Jeg har ambisjoner om å ta neste steg, men det må være det riktige tilbudet. Vi får se hva som skjer i sommervinduet, om det kommer noe, sier Andreas Linde til VG.

De siste årene er det flere som har merket seg Lindes prestasjoner, men det har ikke kommet noen konkrete henvendelser på sisteskansen. Det samme er tilfellet nå, forteller hovedpersonen selv.

– Jeg har hyppig kontakt med agenten min, men det ligger ingenting på bordet foreløpig. Det viktigste for meg er at det eventuelt blir et sted hvor jeg får spilletid, på et høyere nivå. Det er ikke aktuelt å gå til en større klubb hvor jeg må sitte på benken. Det er mange faktorer som spiller inn, forklarer han.

Andreas Linde debuterte for Molde helt tilbake i 2015. Svensken ble faktisk utvist i sin første kamp for romsdalingene. Her tusler han av matta på Skagerak Arena etter å ha blitt sendt i dusjen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

En som ikke lar seg overraske veldig over den manglende interessen, er Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

– Linde har vært solid i mange år, og er ligaens beste keeper. Men det er ikke noen kultur for å eksportere keepere ut fra Norge. Nyland har gått fra Molde og til utlandet, men Jarstein er den eneste som har levert ute de siste årene, sier Jonsson til VG.

– Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, men det er vanskelig å bli solgt som keeper. Jeg må fokusere på å prestere, også kommer det som kommer, sier Linde selv om situasjonen.

Jonsson drar paralleller til Sondre Rossbach, som fortsatt spiller i Odd - til tross for iherdige forsøk på å få til en overgang ut av Norge.

– Rossbach har prøvd å komme ut i fire-fem år, men det går ikke. Det er ikke enkelt. Jeg har ikke noe godt svar hvorfor det har blitt slik, men Eliteserien er ikke et sted klubber ute ser etter keepere.

Jonsson mener A-landskamper for Sverige ville gjort situasjonen noe annerledes for Linde. Molde-keeperen representerte fødelandet under OL i Rio for fem år siden. Ellers har det blitt lite.

– Det ville gjort ting enklere. Han er nok blant Sveriges fem beste keepere, men han har en liten ulempe med tanke på landslaget når det kommer til hvilken liga han spiller i, sier Jonsson.

PS: Andreas Linde er ikke den eneste Molde-spilleren som er på utgående kontrakt. Det samme gjelder Eirik Hestad, Erling Knudtzon, Fredrik Sjølstad, Mathias Ranmark og Fredrik Aursnes. Fra før har Ohi Omoijuanfo signert med den serbiske storklubben Røde Stjerne fra og med 1. januar 2022.

