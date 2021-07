Perlescoring sikret tabelltopp for Sandviken: − Vi går for gull

(RBK Kvinner – Sandviken 0–2) Et drømmetreff fra Ingrid Spord punkterte toppkampen. Nå har Bergen endelig fått et lag som kjemper om gull.

Av Magnus Gamlem

– Det var utrolig god stemning i garderoben etter kampen med dansing på bordet. Trenerne var også med, det var full guff, forteller Ingrid Spord til VG.

Hun trekker frem lagfølelsen, og en god blanding av rutinerte og unge sultne spillere som oppskriften bak årets suksess.

– Det betyr utrolig mye med tre poeng i dag. Vi er bare halvveis i sesongen, men vi skal holde koken oppe. Det smaker godt å ta ferie på topp, smiler hun.

Sandviken er ubeseiret i ligaen så langt. Det står i sterk kontrast til byens beste herrelag, Brann, som er tabelljumbo i Eliteserien og står i fare for å rykke ned.

– Jeg er tøff i trynet, og sier at Sandviken skal ta gull i år. Det er blitt min innstilling. må Men vi måp ha gode prestasjoner og ikke sette oss nedpå, ikke sette oss nedpå. Det er mange gode lag, spesielt blant topp fire, men vi har alle muligheter, sier Spord.

– Fortjener bergenserne et lag i toppen?

– Det er det bergenseren liker, og vi skal gi de det, maner hun.

Sandviken-trener Alexander Spord

LAG MED STOR L: Sandviken har en sammensveiset gruppe, sier Ingrid Spord. Foto: Ole Martin Wold

Med lørdagens seier over Roseborg, passerte Sandviken trønderne på tabellen i samme slengen. Tre svært viktige poeng i gullkampen for bergensklubben på Koteng Arena.

Kampens første scoring kom midtveis i andre omgang. Trener Alexander Straus benyttet en stopp i spillet før en corner til å bytte inn Maria Dybwad Brochmann. Hun løp inn i feltet og steg til værs under et halvt minutt etter at hun hadde kommet inn på banen.

Der raget bergenseren høyest og stanget gjestene i ledelsen. Det var bare Rosenborgs fjerde baklengsmål denne sesongen.

JUBEL: Sandviken-spillerne var i ekstase etter scoring mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Sandviken har vært like solide bakover i år, men viste i tillegg større offensive kvaliteter enn motstanderen. Noen minutter før slutt fastsatte Ingrid Spord sluttresultatet til 2–0 med et perletreff. Sandviken-kapteinen dro seg fri på kanten av 16-meteren og prikket ballen i det lengste krysset.

– Det er alltid ledig i krysset, sa min broren min på melding. Og det er faktisk det. Jeg får en fin pasning, også går resten på automatikk. Jeg fyrer av og får den feiringen sammen med resten av gjengen, stråler Spord.

Blant Roseborg-spillerne var stemning mer laber.

– Det er så utrolig kjipt, sier RBK-profil Julie Blakstad til Nidaros etter kampen.

– Vi visste godt at Sandviken var et godt lag. Det var en jevn kamp som kunne bikket begge veier, men nå går vi altså inn i ferien med tap.

Sandviken og Rosenborg har sikret seg en god luke på toppen av tabellen, henholdsvis seks og fem poeng foran Vålerenga og LSK Kvinner.

De østlandske topplagene spilte onsdag 1–1.