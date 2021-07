GET IN: Sandviken-spillerne var i ekstase etter scoring mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Drømmeinnhopp og perlescoring sikret tabelltopp for Sandviken

(RBK Kvinner – Sandviken 0–2) Et drømmetreff fra Ingrid Spord punkterte toppkampen mellom Sandviken og RBK Kvinner. Nå har Bergen endelig fått et lag som kjemper om gull.

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sandviken topper Toppserien etter halvspilt sesong og er ubeseiret i ligaen så langt. Det står i sterk kontrast til byens beste herrelag, Brann, som er tabelljumbo i Eliteserien og står i fare for å rykke ned.

Lørdag tok Sandviken en råsterk borteseier i Trondheim mot RBK Kvinner, og passerte trønderne på tabellen i samme slengen. Tre svært viktige poeng i gullkampen for bergensklubben på Koteng Arena.

Kampens første scoring kom midtveis i andre omgang. Trener Alexander Straus benyttet en stopp i spillet før en corner til å bytte inn Maria Dybwad Brochmann. Hun løp inn i feltet og steg til værs under et halvt minutt etter at hun hadde kommet inn på banen.

Der raget bergenseren høyest og stanget gjestene i ledelsen. Det var bare Rosenborgs fjerde baklengsmål denne sesongen.

les også 2004 08 Thea Kyvåg

Sandviken har vært like solide bakover i år, men viste i tillegg større offensive kvaliteter enn motstanderen. Noen minutter før slutt fastsatte Ingrid Spord sluttresultatet til 2–0 med et perletreff. Sandviken-kapteinen dro seg fri på kanten av 16-meteren og prikket ballen i det lengste krysset.

Sandviken og Rosenborg har sikret seg en god luke på toppen av tabellen, henholdsvis seks og fem poeng foran Vålerenga og LSK Kvinner.