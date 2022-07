Scoret fra egen halvdel: − Kandidat til årets mål i Eliteserien

(Aalesund – Bodø/Glimt 1–2) Kristoffer Ødemarksbakken (26) leverte et kunstverk av en scoring, men det var ikke nok til å unngå tap mot Bodø/Glimt.

Publisert: Nå nettopp

På egen halvdel plukket Aalesund-angriperen opp en feilpasning fra Bodø/Glimt, tok et par touch før han sendte ballen i retning målet til gjestene.

Da befant Ødemarksbakken seg fremdeles noen centimeter inne på Aalesunds banehalvdel, og derfra kunne han se at ballen gikk i en lang bue over Glimt-keeper Nikita Haikin.

– Så presist og vakkert utført av Ødemarksbakken, kommenterte Amund Lutnæs på Discovery+ og fortsatte:

– Her kan vi fort ha en ekstremt sterk kandidat til årets mål i Eliteserien. For en scoring fra midtbanen. Har du sett?!

At scoringen er en kandidat til årets mål er målscoreren selv enig i.

– Ja, mulig det. Mulig det, sier Ødemarksbakken til Discovery+.

– Jeg snappet opp den løse ballen og så så jeg at keeperen sto langt ute. Da var det bare å prøve seg, og så traff jeg bra, sier han selv om scoringen.

1 / 2 SCORET FRA EGEN HALVDEL: Aalesund-spillerne kunne juble for Kristoffer Ødemarksbakken (nest lengst til venstre) sitt drømmemål. FOR SENT UTE: Glimt-keeper Nikita Haikin måtte se at ballen suste over seg. forrige neste fullskjerm SCORET FRA EGEN HALVDEL: Aalesund-spillerne kunne juble for Kristoffer Ødemarksbakken (nest lengst til venstre) sitt drømmemål.

Ødemarksbakkens drømmemål var utligning til 1–1 etter at Victor Boniface hadde sendt Bodø/Glimt i føringen drøye fem minutter tidligere.

Da hadde han blitt servert av 19 år gamle Joel Mvuka, og den samme kombinasjonen sørget for at Bodø/Glimt tok tilbake ledelsen like før pause.

Alt i alt var det en fartsfylt førsteomgang publikum fikk servert på Color Line Stadion, men det høye tempoet avtok noe etter hvilen.

Andre omgang endte målløst, og dermed ble det 2–1-seier til Bodø/Glimt som tok sin fjerde strake eliteserieseier.

Det sendte Kjetil Knutsens mannskap opp på 31 poeng, fem poeng bak serieleder Molde og to bak Lillestrøm.

Aalesund blir stående på 21 poeng.