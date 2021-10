Nytt Ohi-mål - så ble han tatt ut på landslaget

SKIEN (VG) (Odd - Molde 1–3) Molde herjet i Skien og påførte Odd deres fjerde hjemmetap på fem kamper.

Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo scoret sitt 22. mål for sesongen da Molde vant 3–1 borte mot Odd.

Like etter kampslutt kom beskjeden om at han var tatt ut til landslagssamlingen neste uke, etter at både Fredrik Midtsjø og Joshua King har måttet melde forfall.

Etter kampen ble Omoijuanfo spurt om en mulig landslagsplass.

– Man håper jo alltid at man blir med. Skjer det ikke, så er verden helt lik som da jeg sto opp i dag morges, sa Omoijuanfo til Discovery+.

Noen få minutter senere kom altså beskjeden om at han var tatt ut, sammen med Julian Ryerson og Iver Fossum.

NY SCORING: Ohi Omoijuanfo har nå scoret 22 mål på 20 kamper i Eliteserien denne sesongen.

– I dag synes jeg vi spiller en meget god bortekamp. Vi har god balanse, godt ettertrykk og vi skaper mye. I dag synes jeg vi fortjener seieren og gjør en meget god kamp, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+ etter kampslutt.

Moe fikk støtte av Odd-trener Jan Frode Nornes.

– Molde vinner fortjent. De er bedre enn oss i dag, egentlig i alle faser av spillet. Da blir det vanskelig. All ære til Molde, de gjør en god kamp, sier Odd-trener Nornes til Discovery+ .

Seieren er Moldes første borteseier siden de slo Bodø/Glimt 24. juni.

– Det blir jo bestandig et mas og et trøkk rundt den type ting. Så må vi erkjenne at vi i en periode ikke har hatt den rette balanse i oss på bortebanen. Vi har slitt litt der etter at Aursnes dro. Jeg synes vi tar et ordentlig godt skritt fremover, sier Moe.

En tett og jevn stillingskrig utviklet seg etter hvert til en voldsom Molde-dominans.

Eirik Ulland Andersen var effektiv da han la ballen til rette og sendte gjestene i føringen på deres første målsjanse i kampen, mens Odd svarte med å utligne ved Conrad Wallem ikke lenge etterpå.

Utover i den første omgangen festet Molde grepet ytterligere og klarte det Odd slet med gjennom hele kampen: Å skape sjanser mot etablert forsvar.

En heading fra Ola Brynhildsen traff stolpen og Ohi Omoijuanfo pirket inn 2–1 til bortelaget fra kloss hold.

Det var Molde-spissens 22. seriemål denne sesongen, noe som gjør ham til toppscorer i Eliteserien med tre mål mer enn Lillestrøm-spissen Thomas Lehne Olsen.

Med skadekrisen blant spissene på landslaget vil spissen være i diskusjonen før de kommende skjebnekampene mot Tyrkia og Montenegro.

På stillingen 3–1 hadde 27-åringen en stor sjanse da han rappet ballen fra Magnus Lekven og kunne kommet alene med keeper, men ble holdt igjen av Odd-stopperen, som slapp unna uten frispark eller kort.

Da hadde Eirik Ulland Andersen allerede sklidd inn Moldes tredje for kvelden etter flott angrepsspill langs venstrekanten.

Samtidig tok Bodø/Glimt en komfortabel seier på Nadderud, noe som betyr at det fremdeles er tre poeng opp til serielederen fra nord for Moldes del.