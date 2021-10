Dette betyr et kommersielt samarbeid.

KBK-trener Christian Michelsen har vært med på mye av eventyrreisen til Kristiansund. Nå er han klar på hva klubben må gjøre for å ta det neste steget.

Slik skal KBK ta det neste steget: − Vi må bli flinkere

KRISTIANSUND (VG) Kristiansund har de siste årene vist at de virkelig er en klubb å regne med i toppen av norsk fotball. Men det er ett klart område de kan bli bedre på, ifølge seg selv.

– Vi er fortsatt en ung klubb som må finne ut hvordan vi skal tjene ordentlige penger på spillersalg. Vi har gått litt under radaren, men det er også noe vi liker, sier daglig leder, Kjetil Thorsen, til VG.

Av spillerne som har forlatt Kristiansund de siste årene, er det få av dem som har gitt klingende mynt i kassa. Trener Christian Michelsen mener sommerens salg av Bent Sørmo til belgiske Zulte Waregem, er klubbens første ordentlige overgang hvor de har klart å eksportere en spiller ut - samtidig som de har sittet igjen med en sum de er greit fornøyde med. KBK tjente omlag fem millioner kroner på salget av backen.

– Av de neste målsetningene våre som klubb, må være å bli flinkere å selge spillere til markedsverdi. Jeg føler ikke vi sitter igjen med den verdien spilleren har, sier Michelsen til VG, mens han ramser opp navn som Sondre Sørli og Amahl Pellegrino.

Sørli forsvant til Bodø/Glimt foran denne sesongen for rundt fire og en halv millioner kroner, mens Pellegrino dro vederlagsfritt til Saudi Arabia etter å ha dunket inn 25 mål i Eliteserien for KBK i 2020.

– Hadde disse spillerne gått fra eksempelvis Molde, ville de fått 15 til 20 millioner kroner. Dit har ikke vi kommet oss ennå, men vi nærmer oss. Jeg vil si at Sørmo var vår første spiller til en god og etablert liga. Sørli til Bodø/Glimt fikk vi greit betalt for, men ikke nok - ifølge treneren, sier Michelsen med et smil om munnen.

Før det må vil tilbake til Bamba til Brann i 2018. Nå er Michelsen klar på at konkurrentene i toppen må betale det det koster om de skal forsyne seg av Kristiansunds spillerstall.

– Vi må bli flinkere til å markedsføre spillerne våre, men nå som vi er med i toppen nok en sesong, forventer vi at om noen skal ha våre spillere, må de betale markedspris, påpeker treneren.

Michelsen er til en viss grad involvert i spillerlogistikken, men overlater det meste til sportssjef Terje Wiik og daglig leder Thorsen.

– Vi er et godt team, og de hører på mine innspill. Det fine er at vi alle har samme målsetninger, og det er fordelen med å være en liten klubb. Føles det riktig gjør vi det, og det samme om det ikke gjøres det.

Christian Michelsen med daværende KBK-spillere Jonas Rønningen og Tor Erik Torske tilbake i 2014. Det var trenerens første sesong som hovedtrener i karrieren.

Det er først de siste årene klubben faktisk har begynte å bruke penger på å hente spillere. Signeringen av Moses Mawa fra Strømsgodset denne sesongen, er en sånn signering.

Og selv om KBK nå budsjetterer med opp mot 70 millioner kroner, måtte det en spleisefest blant sponsorene til for for å få signert 24-åringen. Treneren er klar på at flere og flere spillerne nå begynner å se hvilken verdi et KBK-opphold kan ha for karrieren deres.

– Man må ikke undervurdere at spillere vil hit for å utvikle seg. Han flyttet fra Oslo og opp hit for å makse ut karrieren sin. Han ser at spillere har gjort det før ham og tatt steget videre. Vi vil være en slik arena, men det er viktig at vi er med på økningen av spillerverdien. Vi vet at når spillerne er for gode her, er vi ydmyke på det, sier trener Michelsen.

Moses Mawa ble hentet fra Strømsgodset i sommer. Overgangen er delvis finansiert av et lokalt spleiselag blant sponsorene.

