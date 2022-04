STJERNE: Erling Braut Haaland er verdens mest ettertraktede fotballspiller sammen med franske Kylian Mbappé. Her jubler han for et av sine 82 mål for Dortmund på 85 kamper.

Dette betyr Haaland-klausulen: − En bonus som bare har vokst

Tidligere Monaco-direktør Tor-Kristian Karlsen tror at Borussia Dortmund var godt fornøyd med avtalen som ble inngått med Erling Braut Haaland i desember 2019. To og et halvt år senere gjør en klausul at den tyske storklubben trolig går glipp av flere hundre millioner kroner.

Det meste tyder på at Haalands neste klubb blir klar innen kort tid. Overgangssummen Borussia Dortmund får vil bli til rabattpris – på grunn av en klausul.

– Klausulen ga selvsagt Haaland mer handlingsrom fra første stund, men siden han har blitt så vanvittig ettertraktet har den blitt en ekstra bonus som bare har vokst og vokst i oppside parallelt med den sportslige suksessen, sier Tor-Kristian Karlsen, tidligere sportsdirektør i Monaco, til VG.

Haalands kontrakt med Dortmund går ut først sommeren 2024, men inneholder en mye omtalt klausul. Den gjør at klubber kan kjøpe ut Haaland for en forhåndsbestemt sum, trolig 75 mill. euro (ca. 750 mill. norske kroner), til sommeren – selv om reell markedsverdi er langt høyere.

STJERNEAGENT: Mino Raiola er en av de mest kjente agentene. Han har blant annet Zlatan Ibrahimovic og Erling Braut Haaland på klientlisten. Her med Ibrahimovic i Manchester sommeren 2017.

– På kjøpstidspunktet tenkte nok Dortmund at rundt 55 millioner euro i overskudd (Dortmund betalte rundt 20 mill. euro til Salzburg) ville være til å leve med. De hadde nok vanskelig sett for seg at verdien skulle bli så mye høyere enn det, selv om Haaland ville levere over forventning, sier Karlsen.

– Hvem er «vinneren» av klausulen?

– Da kontrakten ble inngått var det en ok avtale for Dortmund, men etter hvert som tiden har gått – og målene har rent inn – er det ingen tvil om at spilleren seiler frem som vinneren i dette scenarioet.

Eivind Bisgaard Sundet har kommentert flesteparten av Braut Haalands kamper i Dortmund og følger tysk fotball tett. Han mener begge parter kommer godt ut av klausulen, og at det ikke finnes tvil om at nordmannen forlater klubben nå.

– Dortmund er ikke økonomisk avhengig av hyppige, store salg, men tiltrekker seg spillere på denne måten. De selger seg ikke inn som en endestasjon, men en utviklingsarena. Da må de selge for å kunne fortsette å tiltrekke seg spillere, sier Viaplay-kommentatoren.

Karlsen mener det er vanskelig å anslå overgangsverdien for tiden på grunn av at markedet er stille og klubber sliter økonomisk etter pandemien.

– Kjøpelysten er generelt lav. I fjor sommer, da det faktisk var litt mer optimisme i markedet, kan det være at verdien var så høy som 150 millioner euro. Uansett konjunkturer, er Haaland likevel verdt mer enn halvparten nå. Dortmund ville nok fått over 100 millioner euro for Haaland i dag, tror Karlsen.

Han tror klausulen på 75 millioner euro er en «mellomting» av hva partene ønsket seg i 2019.

– Nå spekulerer jeg, men kan forestille meg at Raiola startet på 50 millioner og Dortmund kontret med det dobbelte, så møttes man på midtveien. Det er gjerne slik øvrige tekniske detaljer rundt en overgang løses. Så lenge overgangssummen mellom klubbene og spillerens personlige betingelser er i orden, er man mer løsningsorienterte med andre «add-ons» (tillegg), sier Karlsen.

Men selv om overgangssummen blir rimeligere enn den kunne vært for kjøperen, er det ventet at totalprisen på en Haaland-overgang med kjøpesum, lønn og honorarer, blir like stor. Men istedenfor at Dortmund får pengene «over 75 millioner euro», vil disse trolig gå til Haaland selv, samt agent Mino Raiola og far Alfie, som også skal ha en agentrolle i overgangen.

– Raiola og Alfie har nok regnet på hva den reelle prisen burde være, altså uten klausul, og presentert en totalpakke som korresponderer med den virkelige markedsprisen.

Haalands agent Mino Raiola ville ikke snakke om klausulen da han stilte til et sjeldent intervju med Sport1 i desember:

– Det som er i kontrakten er i kontrakten. Det forblir mellom meg og spilleren. Det er bare to parter som har lov til å si noe til omverdenen, klubben og spilleren. Jeg snakker aldri om detaljer. Vi og Dortmund vet nøyaktig hva som kan skje. Det er satt opp veldig tydelig.

– Kontrakt eller ikke, vi har en veldig åpen kommunikasjon med Dortmund-ledelsen. Vi er veldig ærlige overfor hverandre. Det er mye viktigere enn hva som står på papiret. Papirer er bare der hvis noe går galt, da trenger vi det. Ikke ellers, uttalte Raiola.

STJERNEVANT: Tor-Kristian Karlsen kjenner mekanismene i den europeiske toppfotballen. Her fra tiden som Monaco-sportssjef hvor han presenterte Claudio Ranieri som trener sammen med direktør Filips Dhondt i 2012.

Borussia Dortmunds klubbsjef Sebastian Kehl sa til tyske Sky Sports i påsken at ingen har utløst klausulen ennå. Han sa også at det var en tidsfrist på den.

– Vi ønsker en avgjørelse så raskt som mulig, sa Kehl.

Bild har skrevet at fristen for å utløse klausulen er 30. april, mens Viaplays Jan Åge Fjørtoft skriver på Twitter at det er feil.

– Om fristen er 30. april eller 1. juli spiller egentlig ikke så stor rolle. Uansett ville man måtte ha startet forhandlingene nå. Selv om overgangssummen er styrt av en klausul, er de personlige forhandlingene rundt slike avtaler ekstremt tidkrevende og kompliserte. Haalands neste klubb ønsker jo ideelt å ha ham med fra første dag av oppkjøringen til neste sesong og da har man faktisk ikke mer enn tida og veien, sier Karlsen.

De siste dagene har flere medier – som The Athletic, The Times og Daily Mail – meldt at Haaland blir Manchester City-spiller.

Fjørtoft, som har fulgt Haaland tett i Tyskland, mener at Real Madrid fortsatt er med i kampen.

Raiola har tidligere uttalt at det er fire klubber som er aktuelle: Bayern, City, Real Madrid og Barcelona.

– Jeg har ikke noe svar på spørsmålet ditt. Jeg har andre ting å tenke på enn hva som skal skje neste sesong, sa City-manager Pep Guardiola tirsdag om Haaland.

Tyske Bild har tidligere hevdet at Haaland vil kreve en enorm lønn av sin nye arbeidsgiver, samt at overgangen innebærer skyhøye agenthonorarer. Bisgaard Sundet mener penger uansett ikke vil være motivasjonen for den norske landslagsspissen.

– Alt de har gjort tidligere, viser at de bare går for det sportslige. De kunne gått for pengene tidligere, og dratt til Manchester United i stedet for Dortmund, men jeg tror Haaland tenker motsatt. Når man er en landsens gutt fra Bryne, vil denne overgangen uansett innebære store summer for ham, mener kommentatoren.

Bayern München-direktør Olivier Kahn har antydet til tyske Sport1 at en Haaland-overgang virket urealistisk.

– Haaland-avtalen snakkes det ofte om. Den gjør deg litt svimmel. Det er deler av avtalen som er veldig langt unna hva vi forestiller oss. Det er finansielle dimensjoner som overgår vår fantasi, sier Kahn.

Også Liverpool-manager Jürgen Klopp har omtalt summene rundt Haaland som «galskap».

PS! Haaland og Dortmund møter nettopp Bayern München til «Der Klassiker» i Bundesliga lørdag kl. 18.30.