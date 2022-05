Molde vant ny Glimt-duell

MOLDE (VG) (Molde-Bodø/Glimt 3–1) En snau måned etter cupfinaletriumfen tok Molde en ny seier mot Bodø/Glimt, og holder følge med serieleder Lillestrøm. Glimt er langt unna storformen og ligger 11 poeng bak LSK.

Av Per Opsahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Glimt har riktignok én kamp til gode på Lillestrøm, men går inn i landslagspausen med en stor luke opp til serieleder Lillestrøm, som riktignok slapp inn på overtid og spilte 2–2 mot Tromsø.

Molde er bare to poeng bak Lillestrøm, og bekreftet at laget er i god form til tross for alle skadeproblemene. I kveld måtte midtstopper Martin Bjørnbak ut med skade.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Glimt gikk på sitt første tap siden cupfinaletapet mot nettopp Molde 1. mai, men etter tre uavgjorte og én seier i serien har Kjetil Knutsens menn rotet bort for mange poeng.

– Vi får en forferdelig start. Det synes jeg preger oss i den første omgangen. Veldig mye av det vi snakker om før kampen, ser vi lite av. Det er et veldig dårlig pasningsspill og vi får utrolig lite rytme i det offensive spillet vårt, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery+, og legger til at han synes Glimt var puslete i duellspillet.

I STORFORM: Magnus Grødem (venstre) scoret kampens første mål. Her blir han gratulert av Kristoffer Haugen.

– Vi har vært i en situasjon hvor det har vært enkelt å skylde på skader, men uansett hvem som har kommet inn, så har de gjort en fantastisk jobb, sier Moldes Magnus Wolff Eikrem til Discovery+.

En av dem som har grepet muligheten på grunn av mange skader i Molde-laget er Magnus Grødem. Rogalendingen scoret kampens første mål og står nå med fire mål på de siste fem kampene.

– Jeg har alltid visst at jeg har mye mål i meg, og så lenge jeg får spilletid, så vil jeg levere mål. Det jeg har vist nå. Det er bare å fortsette. Vi er et jævla vinnerlag. Det viser vi i dag, sier Grødem til Discovery+.

Artikkelen oppdateres.

MÅL OG ASSIST: David Fofana hadde en god kamp mot Bodø/Glimt.

Molde tok ledelsen etter bare fire minutter da David Fofana fikk ballen fra Erling Knudtzon og banket den lavt inn mot bakre stolpe der Magnus Grødem kontant avsluttet fra seks meter forbi en sjanseløs Nikita Haikin.

Glimt hadde ballen mye i første omgang, men skapte ikke all verden. Sondre Sørli rundet Molde-keeper Jacob Karlstrøm, men Benjamin Tiedemann fikk ryddet unna foran Runar Espejord.

Molde dominerte mer i starten av 2. omgang, og det var fortjent da Fofana headet inn 2–0 etter en times spill. Overlegget fra en upresset Magnus Wolff Eikrem var perfekt, og Fofana snek seg mellom Glimt-stopperne Brede Moe og Marius Høibråten der han relativt uforstyrret fikk styre ballen i nettet.

– Jeg blir helt sjokkert over det jeg ser av Glimt i forsvarsspillet. Magnus Wolff Eikrem, vi snakker om ligaens mest presise og kreative spiller, får stå upresset og sikte. Da kommer han til å finne det han leter etter, sa Discovery-ekspert Christian Gauseth i Fotball Direkte-studio og la til.

– Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette bare er å gi bort kampen.

Tok grep

Glimt-trener Kjetil Knutsen gjorde umiddelbart tre bytter. Ut gikk Espejord, Sondre Sørli og Amahl Pellegrino. Inn kom Victor Boniface, Gilbert Koomson og Joel Mugisha. De to sistnevnte ordnet redusieringen.

Koomson snappet en kort, og slurvete, corner fra Wolf Eikrem og startet en hurtig kontring før han spilte igjennom Mugisha. Karlstrøm reddet den første avslutningen, men returen spratt perfekt for Mugisha som kranglet inn 2–1 etter 66 minutter.

Scoringen burde ha gitt Glimt en ny giv, men det var Molde som scoret igjen. Kristoffer Haugen slo hardt inn fra venstre og Høibråten var uheldig da ballen traff ham på seks meter og endte i eget nett etter at Niklas Ødegaard ikke traff da han forsøkte på en hælflikk.

Glimt var nær en ny redusering da laget fikk en trippelsjanse etter 81 minutter, men avslutningene fra Boniface, Mugisha og Ulrik Saltnes ble blokkert og reddet av Karlstrøm.