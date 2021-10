U21-landslaget slo tilbake etter dødballkritikken: − Et stort steg opp

MARIENLYST (VG) (Norge U21 – Estland U21 3–0) Det norske U21-landslaget fikk kritikk for sin håndtering av defensive dødballer i tapet mot Kroatia. De svarte med to dødballscoringer i seieren mot Estland.

To av Norges tre mål kom nemlig etter dødballer, kort tid etter at Tore André Flo, assistenttrener for det norske U21-landslaget, i pauseintervjuet sa til VGTV at «de jobbet hardt» med dødballene.

Det første dødballmålet kom ved vikarierende kaptein Jørgen Strand Larsen, som hadde kapteinsbindet ettersom Erik Botheim ikke startet kampen, og det andre kom fra vikarierende venstreback Martin Palumbo.

– Jeg tror det er viktig å se på utviklingen i dødballer, og der må vi opp. Vi tok et stort steg opp der i dag. Det var bra mot Østerrike, og sist mot Estland også. Så det er den Kroatia-kampen som plager oss noe vanvittig, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VGTV etter kampen.

Norge var store favoritter mot Estland, og trengte å slå tilbake med seier etter 2–3-tapet mot gruppefavoritten Kroatia. Da kom samtlige av Kroatias mål etter dødball, og Leif Gunnar Smeruds menn måtte tåle kritikk fra ekspertene etter sin håndtering av defensive dødballer.

De to dødballscoringene kom etter at Tobias Christensen hadde gitt Norge en drømmestart på kampen med 1–0 etter bare fire minutters spill.

Satt under press

Italia-proffen Palumbo er normalt midtbanespiller, men inntok venstrebacken for Leif Gunnar Smerud, som gjorde fem endringer på laget fra Kroatia-tapet.

– Det er gøy å spille uansett rolle. Jeg er glad i å spille uansett hvor jeg spiller. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste, sier Palumbo, som sier han «måtte score i dag», ettersom moren har bursdag.

SCORET: Martin Palumbo ba om stillhet etter at han nikket ballen i mål og fastsatte sluttresultatet til 3–0.

Men 3–0, full kontroll i andre omgang og rent bur for Kristoffer Klaesson til tross:

Det var på ingen måte plankekjøring mot Estland, jumbolaget i Norges gruppe. Også her hadde Norge problemer på faste situasjoner.

På stillingen 1–0 til Norge, på tampen av den 1. omgangen, presset Estland på for utligning og hadde to avslutninger i tverrliggeren. Det norske laget ble i perioder av første halvdel satt under press fra Estland, men etter hvilen handlet det nærmest utelukkende om Norge.

En tidlig scoring fra Jørgen Strand Larsen i 2. omgang ga arbeidsro til det norske laget. Groningen-spissen steg til værs etter en corner og nikket ballen kontrollert i det lengste hjørnet. Da gikk luften litt ut av Estland, og det norske laget ble ikke satt på de helt store prøvene i løpet av de siste 45 minuttene.

Det gjorde at Smerud kunne gjøre flere endringer på laget og gi spilletid til en rekke spillere. Martin Palumbo stanget drøye kvarteret før slutt inn 3–0 og sørget for en komfortabel seier, men Norge hadde nok av sjanser til å pynte ytterligere på resultatet.

– Vi startet godt og har full kontroll. Det er litt urutinert til tider, og går på en del brudd vi helst ikke vil ha. Men det er bra at vi beholder roen og fortsetter, sier Smerud til VGTV, og legger til at de helst skulle hatt noen mål til.

– Vi manglet litt gnist og energi i andre omgang der vi kunne malt på litt til. Vi tar noen litt dumme valg på en del situasjoner, sier han.

FIKSET BIFFEN: Jørgen Strand Larsen (t.v.) og Martin Palumbo scoret Norges mål etter pause. Her jubler de etter førstnevntes 2–0-scoring.

– Vi var skuffet over tempoet og det sentrerte spillet etter første omgang. I andre omgang maler Norge på og Estland har ingenting. Jeg ønsker fortsatt mer bredde i spillet, men andre omgang er fullt godkjent, sier fotballekspert Joacim Jönsson på VGTVs sending etter kampen.

De tre poengene gjør at Norge klatrer opp til 2. plass i gruppen med ni poeng etter fire kamper.

Østerrike er nummer tre med like mange poeng, bare bak Norge på målforskjell, men de har også én kamp mer spilt. De gikk på en skikkelig smell tirsdag kveld og tapte 1–3 for Finland.

Kroatia topper gruppen med tolv poeng og full pott etter fire kamper etter en 5–1-seier over Aserbajdsjan tirsdag kveld.