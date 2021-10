FERDIG ETTER SESONGEN: Lars Bohinen er ferdig som Sarpsborg 08-trener – etter han har ledet klubben i sesonginnspurten.

Bohinen fortsetter ikke som Sarpsborg-trener: − Ikke optimal timing

Lars Bohinen er ferdig som Sarpsborg-trener etter sesongen – som betyr at han ikke får forlenget kontrakten.

– Timingen er ikke optimal, det har jeg ingen problemer med å innrømme, fordi vi er i en presset situasjon i en avgjørende fase av sesongen. Det ville vært å foretrekke at man fikk jobbet i fred og ro med det samme fokuset, det er alltid fare for at en beslutning som dette kan slå negativt ut på spillegruppen, sier Bohinen til VG.

Østfold-klubben melder om avgjørelsen i en pressemelding. Bohinen overtok Sarpsborg etter svenske Mikael Stahre etter fire serierunder. Stahre overtok IFK Göteborg i hjemlandet, mens Bohinen var ledig på trenermarkedet etter å ha fått sparken i Aalesund underveis i sunnmøringenes rekordsvake 2020-sesong.

– Det er riktig beslutning, det. Vi ble enige om at det var den beste løsningen, sier Bohinen om å skille lag med østfoldingene, som varslet om avgjørelsen i et spillermøte før mandagens trening.

Selv om det «heldigvis ikke ble stormende jubel», ble det stille i garderoben og Bohinen erkjenner det blir en utfordring å jobbe på oppsigelse ut sesongen.

– Det som er viktig nå er å holde laget samlet og fokusert, at vi alle trekker i samme retning de siste åtte kampene. Vi må ikke la dette bli en distraksjon eller unnskyldning for at ting er som de er, sier Bohinen.

«Etter et avtalt og planlagt evalueringsmøte er Sarpsborg 08 og Lars Bohinen enige om at sistnevnte ikke fortsetter som hovedtrener for fotballklubben i neste sesong», heter det i pressemeldingen.

– Lars Bohinens kompetanse og erfaring var den riktige for Sarpsborg 08 i overgangsperioden før en mer permanent trener var på plass. På kort varsel fikk klubben inn en hardtarbeidende og motivert trener som kjente norsk fotball og Sarpsborg 08 godt, sier styreleder Hans Petter Arnesen i Sarpsborg.

