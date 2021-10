PÅ VM-VEIEN: Ståle Solbakken jubler sammen med spillerne etter 2–0-scoringen mot Montenegro.

Solbakken reagerer sterkt på VM-forslag: − Grådighet

Hvis Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) får viljen sin, vil det bli arrangert VM annethvert år fra 2026 for både kvinner og menn.

– Jeg er, som NFF, sterkt mot dette. Det finnes 1000 gode argumenter mot det og bare ett for. Det er grådighet, sier Solbakken til VG.

Ifølge NTB skal FIFA presentere planene sine på et toppmøte i desember. Deretter skal de 211 medlemslandene stemme over forslaget.

Norges landslagssjef mener at verdensmesterskapene i fotball, som tradisjonelt sett spilles hvert fjerde år, må fortsette med samme syklus. Spillernes helse er blant bekymringene knyttet til den potensielle endringen.

– De bryr seg ikke

Real Madrids belgiske keeper Thibaut Courtois (29) uttrykte sinne over FIFAs forslag tidligere denne måneden.

– Det er hele tiden det samme. De kan være sinte på at lag ønsker en Super League, men de bryr seg ikke om spillerne. De bryr seg bare om lommebøkene sine. Når skal vi få hvile? Aldri. Vi er ikke roboter. Det er flere og flere kamper, og mindre hvile. Ingen bryr seg om oss, mener stjernemålvakten.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger er nå sjef for «global utvikling» i FIFA. Denne uken har franskmannen invitert landslagssjefer til et digitalt møte om endringer i den internasjonale fotballkalenderen, inkludert Solbakken.

Norden forent i motstanden

En rekke internasjonale og nasjonale forbund har uttrykt sterk misnøye med forslaget. Blant dem er Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Også fotballpresidentene til Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, Finland og Island har gjort sine standpunkt klare i en felles uttalelse.

– Vår holdning er klart i mot, sier NFF-president Terje Svendsen til VG.

Sammen med de andre forbundslederne mener Svendsen at enda flere mesterskap vil svekke synligheten for kvinnefotballen, gjøre belastningen større for spillerne og skape problemer for klubbene.

– Vi har tidligere stilt oss bak UEFAs kritiske blikk på prosess og forslag på herresiden, og gjør det også når det gjelder kvinnesiden. Et slikt forslag og en så stor avgjørelse er noe man må diskutere og vurdere grundig før en avgjørelse blir tatt, og det er uheldig at interessegruppene ikke har fått være med fra starten. Vi er bekymret over at dette vil gå utover kvinnefotballens utvikling, uttalte Svendsen tidligere i oktober på fotballforbundets egen nettside.