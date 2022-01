BOM: Takumi Minamino (med bøyd hode) og Roberto Firmino fortviler etter missen til Minamino i sluttminuttene.

Tannløst Liverpool slet uten stjernene

(Liverpool – Arsenal 0–0) Selv om de spilte halvannen omgang med én mann mer, klarte ikke Liverpool å score hjemme mot Arsenal. Dermed er det Arsenal som har det beste utgangspunktet før returkampen i ligacupsemifinalen

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Under Jürgen Klopp har Liverpools kamper mot Arsenal nærmest vært en garanti for mange mål. Før torsdagens kamp hadde Liverpool scoret 43 mål på 15 kamper mot Arsenal siden Klopp tok over i oktober 2015, og i hele 11 av de 15 kampene hadde Klopps mannskap scoret tre mål eller mer.

Senest i november vant Liverpool 4–0, men torsdag gikk det langt tråere. Til tross for at Arsenal fikk Granit Xhaka utvist halvveis ut i den første omgangen, slet Liverpool med å komme seg til store sjanser på hjemmebane.

I fraværet til angrepsstjernene Sadio Mané og Mohamed Salah måtte Liverpool vente helt til kampens 90. minutt før de fikk en stor sjanse. Ballen falt ned i beina til Takumi Minamino ti meter fra mål, men på halvspretten sendte han ballen høyt over.

Returoppgjøret er neste torsdag, 20. januar. Vinneren der vil møte Chelsea i ligacupfinalen 27. februar.

IKKE MED: Både Mohamed Salah og Sadio Mané har scoret syv mål mot Arsenal i Liverpool-karrieren og det virket som om Liverpool savnet de to angrepsstjernene torsdag kveld.

Kamper mellom Liverpool og Arsenal har blitt en gjenganger i ligacupen de siste årene. Både forrige sesong og for to sesonger møttes lagene i fjerde runde, begge kamper som ble spilt på Anfield. Tilbake i 2019 endte det hele 5–5, etter at Divock Origi utlignet på overtid. Liverpool vant straffesparkkonkurransen, men Arsenal fikk revansj i 2020 da de vant straffesparkkonkurransen etter en kamp hvor det endte 0–0 etter 90 minutter.

Når man snakker om ligacupkamper mellom lagene, kan man heller ikke unnlate å nevne kvartfinalen i 2007, da Arsenal vant 6–3 borte på Anfield etter fire mål fra Júlio Baptista.

IKKE MED: Martin Ødegaard måtte stå etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Den første av de to kampene i semifinalen skulle egentlig bli spilt i forrige uke, men ble utsatt på grunn av et coronautbrudd i Liverpool-laget. Torsdag kunne de stille med et meget sterkt mannskap igjen – men uten Mohamed Salah, Sadio Mané og Naby Keïta som alle er i Kamerun for å spille Afrikamesterskapet. Istedenfor var det Arsenal som måtte klare seg uten flere nøkkelspillere, blant dem en coronasmittet Martin Ødegaard.

Det tok heller ikke lang tid før Arsenal ble redusert til ti mann i torsdagens kamp. Andy Robertson slo en nydelig langpasning i bakrom til Diogo Jota. Portugiseren rakk å ta ballen ned på brystet, før han fikk foten til Granit Xhaka opp i magen. Dommer Michael Oliver dro umiddelbart opp det røde kortet og dermed måtte Arsenal spille halvannen omgang med én mann mindre.

RØDT KORT: Granit Xhaka ble utvist etter å ha felt Diogo Jota.

I den andre omgangen hadde begge lag sine muligheter. Den største sjansen fikk Takumi Minamo i kampens 90. minutt, men fra ti meter sendte Liverpool-spilleren ballen langt opp på The Kop.