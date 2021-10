AVGJORDE: Rashad Muhammed scoret kampens siste mål på overtid.

Innbytteren skjøt Sarpsborg mot ny kontrakt

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Vålerenga 2–1) Først Jonathan Lindseth (25), så Rashad Muhammed (28) sørget for at Sarpsborg tok et langt steg mot spill i Eliteserien også i 2022.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reserven Muhammed avgjorde seks minutter på overtid. Han har ikke spilt siden 25. juni mot Viking, men så grep han sjansen da han ble byttet inn. Han løp fra Vålerenga-forsvaret og scoret det viktige 2–1-målet.

Mot Viking skallet Rashad Muhammed til Sebastian Sebulonsen, uten at dommeren så det. Lars Bohinen raste mot egen spiller og fastslo at det var «uakseptabelt». 28-åringen ble suspendert i én kamp av Sarpsborg 08 som følge av det. I etterkant ble Muhammed utestengt fra Sarpsborg-treninger etter at han ikke hadde fulgt de interne reglene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Jonathan Lindseth er nå oppe i seks mål på de fire siste kampene for Sarpsborg.

Det var riktignok hands på lagkameraten Magnar Ødegård i virvaret foran Vålerenga-målet, men dommer Tom Harald Hagen valgte å la spillet gå etter som ballen gikk fra Ødegårds hode og så i armen.

– Da sier reglene at det ikke er hands, sier Tor Ole Skullerud som ekspert på Discovery+.

Før Lindseths utligning så det ut til at Vålerengas Vidar Örn Kjartansson (31) kunne bli matchvinner.

les også Reagerer på banen i styrtregnet i Bergen: – Sykt å se på

Islendingen scoret mot Sarpsborg torsdag kveld, men det er bare det fjerde målet for sesongen for mannen som i 2014 ble toppscorer i Norge med veldig sterke 25 fulltreffere.

Etter at det meste hadde gått mot Sarpsborg i kampene onsdag kveld, passet det perfekt at Brann tapte for Viking torsdag. Med poeng mot Vålerenga ville de blå ta et langt skritt mot ny kontrakt på øverste nivå.

Østfoldingene åpnet riktignok bra og hadde et par halvsjanser, men mot slutten av 1. omgang overtok Vålerenga, som hadde den største målsjansen de første 45 minuttene. Amor Layouni la inn og Vidar Örn Kjartansson headet på finurlig vis ballen i stolpen.

Vålerenga feirer scoringen til Vidar Örn Kjartansson.

– Vi har hatt sterk motvind, så vi er fornøyd med å ha 0–0 til pause, sier Jonatan Tollås Nation til Discovery+ i pausen.

– Det er litt sirup ...

To Sarpsborg-spillere ble liggende nede tidlig i 2. omgang. Eirik Wichne og Magnar Ødegård gikk opp i samme duell og fikk en skikkelig stjernesmell. Begge fikk hodeskader, men kunne spille videre etter lang behandling og bandasjering.

Sarpsborg klarte ikke å skape noe, og i det 69. minutt ble vertene straffet da Vålerenga hadde et nydelig angrep. Odin Thiago Holm satte opp Amor Layouni på kanten. Han la inn, og islendingen Vidar Örn Kjartansson var endelig på rett plass til rett tid. Han satte enkelt inn ballen fra fem meters hold.

Så kom Jonathan Lindseths utligning i det 81. minutt. Rett før det hadde Rashad Muhammed blitt byttet inn. Det skulle vise seg å bli et genialt trekk av Lars Bohinen.

Dag-Eilev Fagermo hadde gjort to endringer på laget som startet mot Haugesund. Ivan Näsberg er ute med skade og ble erstattet av Brage Skaret, og Odin Thiago Holm erstattet Seedy Jatta.

Sarpsborg måtte unnvære Gaute Vetti og Mikael Dyrestam.

Det er allerede klart at Lars Bohinen ikke kommer til å trene Sarpsborg neste sesong. Det betyr at blåtrøyene er på trenerjakt nok en gang. Ifølge lokalavisen sa.no er sarpingene interessert i sportssjefen i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan (48) og håper at han vil gjøre trener-comeback. Bjørkan har vært trener i Alta, Ranheim og - selvfølgelig - Bodø/Glimt.