PÅ VEI MOT LSK? LSK Kvinner og Lillestrøm Sportsklubb er foreslått sammenslått, men Lillestrøm Sportsklubb har innstilt på å fortsette driften atskilt.

LSK-sponsor advarer før årsmøtet: − Det er direkte skadelig

Advokatfirmaet Økland sponser både Lillestrøm Sportsklubb og LSK Kvinner og advarer om at deres videre sponsorat blir vurdert om de to organisasjonene ikke slår seg sammen.

Av Jens Friberg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag klokken 18 skal Lillestrøm SK ha årsmøte, der ett av forslagene som skal behandles er å slå klubben sammen med søsterklubben LSK Kvinner – der de i dag er to separate idrettslag, og sistnevnte er en såkalt «allianseklubb».

Styret i Lillestrøm SK har innstilt på at de to lagene ikke skal slås sammen, fortrinnsvis av økonomiske årsaker.

– Vi har vært ganske irriterte i dag, på måten styret i Lillestrøm håndterer på dette. Vi er sponsor på skuldrene til både kvinner, menn, barn og bredde, vi hadde ikke inngått avtalen om det ikke gjaldt for begge kjønn, sier managing partner Audun Ludvig Bollerud i advokatfirmaet Økland.

Advarer

Skal vi tro Bollerud i sponsoren Økland, kan det også bli mindre penger om det ikke blir sammenslåing.

– Hvis det nå ikke blir ett lag, har det betydning for vår vurdering av videre sponsorat. Vi har vært en stor sponsor for LSK, og vi er skuffet over det som skjer og det vil naturligvis påvirke hvordan forhandlingene for neste år blir, sier Bollerud – og opplyser at deres avtale går ut ved sesongslutt.

Bollerud tror det kommer til å få konsekvenser for bedriftene som ønsker å sponse klubben. Det er helt feil å sponse bedrifter med holdninger som vist i LSK-styret, mener han.

– At man går ut og sier at det ikke skal være én klubb og én by ... Det alvorlige med det, er at verdiene som likestilling blir snakket om, men ikke gjennomført i praksis, forklarer Økland.

KRITISK: Managing partner Audun Ludvig Bollerud.

VG har vært i kontakt med styreleder Morten Kokkim i LSK, som ikke har ytterligere kommentarer til saken. Til Romerikes Blad sa Kokkim tirsdag at de heller ønsker å forsterke samarbeidet mellom de klubbene enn slå dem sammen, og mener sammenligningen med europeiske storklubber blir søkt.

Han får støtte av Romerikes Blads sportssjef Morten Svesengen, som i en kommentar mener at et «ekteskap» mellom de to «samboerne» vil gjøre begge langt mer sårbare økonomisk.

Videre skriver han at det blir urimelig å mene at LSK ikke står for likestilling, all den tid klubben er kåret til den beste jenteklubben i Akershus og har eget kvinnelag.

Les også LSK-styret i utakt med tiden: Slipp dem inn! Hvis toppklubbene mener alvor med kvinnesatsingen, må det tilbys en fullverdig og helhjertet fusjon.

– Forgubbing

De to klubbene har tett samarbeid, blant annet på markedssiden, men det er fortsatt store forskjeller i de sportslige ressursene til disposisjon på toppnivå. På ungdomsnivå spiller jentene for LSK, når de blir seniorspillere er det over til LSK Kvinner.

«En innlemmelse i samsvar med forslaget innebærer imidlertid noe vesentlig mer enn et administrativt samarbeid, og medfører at Lillestrøm Sportsklubb vil få ansvaret for å drive ytterligere et lag på det aller øverste nivå med de kostnadene og de ressursene dette krever», skriver LSK-styret i sin innstilling.

– Jeg tror det er forgubbing og gammelt tankegods. De må samfunnsorientere seg. Lillestrøm Sportsklubb er en institusjon i Lillestrøm, at jentene blir henvist til noe annet er ikke likestilling. Det er direkte skadelig, sier Bollerud.

Styret skriver videre at de i 2018 fikk utarbeidet en rapport der blant annet økonomiske sider ved sammenslåing ble diskutert. Her var en av konklusjonene at det totalt sett ble mindre penger til sport fra sponsorene etter en sammenslåing.