Gunnarsson legger seg flat etter tabbekveld: − Det gjør vondt

STAVANGER (VG) (Viking – FCSB 1–3, 3–4 sammenlagt) Viking-keeper Patrik Gunnarsson (21) vartet opp med to tabber i skjebnekampen mot rumenske FCSB. Etter Europa-exiten var islendingen langt nede.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er ekstremt lei meg på laget og fansens vegne, sier Gunnarsson til VG etter nederlaget mot FCSB.

Før overtidsstraffen som fikk Viking-leiren til å steile, vartet Gunnarsson opp med to keepertabber. Først feilberegnet han på et hjørnespark som ledet til 1–0 til FCSB, før han deretter slapp et langskudd mellom beina sine til 2–1.

– Begge målene er han direkte involvert i. Når du gjør det i en avgjørende kvalikkamp på vei inn i Europa, så ryker du. Sånn er det bare, var fotballekspert Christian Gauseths brutale dom i VGs sending etter kampslutt.

– Det er fryktelig keeperspill av Gunnarsson, sa en samstemt Petter Bø Tosterud.

Det var keeperspillet på 1–2-målet som var mest kritikkverdig. Det gjorde at det lå an til å bli 3–3 og ekstraomganger, men på overtid fikk rumenerne en omstridt straffe. Risto Radunovic gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket.

– Jeg hadde lyst til å redde den for å gjøre det godt igjen, spesielt etter det andre målet. Jeg var nære, men det var en god straffe. Jeg fikk noen fingre på den, men det var ikke nok. Sånn er det bare, sier Gunnarsson, som reddet en straffe da Viking møtte irske Sligo Rovers tidligere i Conference League-kvaliken.

Da dommeren blåste av kampen, var lagkameratene raskt borte til Viking-keeperen med trøstende ord. De påminnet Gunnarsson om at de aldri ville ha kommet til en Conference League-playoff uten ham.

– Jeg liker å tro at det er sant, det gir meg litt trøst, men det gjør vondt i kveld. Som keeper blir du definert av situasjoner som dette, sier Gunnarsson.

I et intervju med lokalavisen Stavanger Aftenblad takker den islandske keeperen for støtten.

– De betyr veldig mye for meg å høre de ordene, at de har lagt merke til mine gode prestasjoner og at jeg har hjulpet laget tidligere. Det gir meg selvtillit, sier Gunnarsson.

Lagkamerat Markus Solbakken ville ikke dvele for mye rundt de to første baklengsmålene.

– Vi gjør en god bortekamp. Vi skulle selvfølgelig vært foruten de målene vi slipper inn. De er litt enkle og billige, men vi kan ikke se på det sånn nå. Vi har gjort noen gode kamper i Europa, men så er vi litt uheldige her i kveld, sier Solbakken til VG.

– Det er lett å si at Patrik burde ta det skuddet, men vi hadde samtidig ikke vært her uten ham, kaptein Zlatko Tripic.

For Viking-troppen var det straffesparket på overtid som var det tyngste å svelge.

– Fotballen er full av feil, både fra spillere og dommere. Men det gjør det mer smertefullt når vi får den mot oss etter å ha vært det beste laget den siste halvtimen. Vi følte vi skulle gå inn i ekstraomgangene med høy selvtillit, sier Gunnarsson.