Opplysninger til VG: Pedersen høyaktuell for landslaget – Botheim i bruttotropp

To spillere fra samme kull som Erling Braut Haaland (21) kan for første gang bli tatt ut på A-landslaget til skjebnekampene i september.

Mandag pågår det møtevirksomhet blant landslagsledelsen for å spikre de siste navnene i troppen som offentliggjøres på Ullevaal stadion tirsdag klokken 12.00.

Troppen gjelder for de tre VM-kvalifiseringskampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar i september.

Ifølge VGs opplysninger er spesielt én spiller høyaktuell for å bli tatt ut i A-landslagstroppen for første gang: Marcus Holmgren Pedersen (21).

Høyrebacken har fått en strålende start på karrieren i nederlandske Feyenoord etter overgangen fra Molde i sommer.

Pedersen har vært fast på laget i de to første serierundene samt i Conference League-oppgjørene for sin nye klubb. I forrige uke leverte han sin første målgivende pasning.

Prestasjonene gjør ham, etter det VG får opplyst, høyst trolig fortjent til en plass på A-landslaget.

Ikke minst fordi Jonas Svensson er uaktuell for den kommende samlingen.

– Jeg synes jeg har hatt en fin sesongstart. Jeg har vært fast på laget helt siden første treningskamp. Jeg er veldig fornøyd med det, og med min egen innsats. Trenerne og apparatet rundt er fornøyd, så alt er egentlig helt perfekt om dagen, sier Pedersen til VG på telefon fra Nederland.

– Hvilke forventninger har du til landslagsuttaket?

– Alle drømmer selvfølgelig om å bli tatt ut på landslaget. Det er noe jeg absolutt har lyst til å være med på. Jeg har et håp om kanskje å bli tatt ut. Jeg tar det som en bonus i så fall, men hvis jeg blir tatt ut, skal jeg komme dit og vise meg frem, sier Feyenoord-spilleren.

Landslagssjef Ståle Solbakken sitter på en liste med 35–40 navn som utgjør bruttotroppen til det kommende uttaket. Mandag skal disse kuttes ned til en endelig tropp, trolig på rundt 25 spillere.

Et av de ferske navnene på bruttolisten skal, ifølge VGs opplysninger, være Bodø/Glimt-spiss Erik Botheim (21).

Det betyr ikke nødvendigvis at unggutten blir oppkalt i landslagstroppen på tirsdag, men han er et av de aktuelle navnene Solbakken vurderer for å få spisskabalen til å gå opp.

Det er nemlig flere usikre kort på spissplass før septemberkampene: Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt er suspendert til oppgjøret mot Nederland, mens Joshua King kun har fått et innhopp på 25 minutter denne sesongen.

Usikkerheten kan bane vei for at Solbakken tar med et reservealternativ på topp, slik han gjorde med Bjørn Maars Johnsen under samlingen i juni.

Det vil i så fall gjenforene bestekompisene Erling Braut Haaland og Botheim, som debuterte sammen på G15-landslaget.