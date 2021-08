Dette betyr et kommersielt samarbeid.

NY KLUBB? Romelu Lukaku rapporteres å være nær en overgang til Chelsea. Foto: Antonio Calanni / AP

Tuchel sammenligner Lukaku med Haaland: − Har profilen vi ser etter

Romelu Lukaku (28) skal være nær en retur til Chelsea. Chelseas manager Thomas Tuchel ønsker egentlig ikke å snakke for mye om det, men lovpriser likevel spissen.

Onsdag møtes Chelsea og Villarreal til finale i den europeiske supercupen. Der har Chelsea – forrige sesongs Champions League-vinnere – flere gode angrepsalternativer i blant andre Timo Werner og Kai Havertz, men etter at Olivier Giroud gikk til AC Milan, savner Thomas Tuchel en spisstype i stallen.

Den kan han få tak ifra en annen Milano-klubb, for Romelu Lukaku har de siste dagene blitt koblet til en overgang.

– Romelu er en spiller som Haaland, Lewandowski og Kane – en skikkelig «nier» som elsker å score og som har en tilstedeværelse inne i boksen. Han har den profilen vi ser etter, sier Tuchel på en pressekonferanse i forkant av finalen ifølge Daily Mail.

TOPPSPISS: Thomas Tuchel mener Romelu Lukaku hører til i samme toppsjiktet av spisser som Erling Braut Haaland, Harry Kane og Robert Lewandowski. Foto: INA FASSBENDER / POOL

Tuchel følger opp:

– Jeg er ikke i en posisjon hvor jeg kan bekrefte noe. Jeg vil kanskje nekte å si noe om det. Det er ikke tidspunktet for å ha samtaler om stallen. Jeg har snakket flere ganger om ideene våre for å forbedre stallen. Med Olivier Giroud som forlot klubben, mister vi en type spiss. Vi må se hva som er mulig. Vi har det ikke hektisk, sier Tuchel.

Chelsea-spiss Timo Werner lovpriser også Lukaku.

– Lukaku er uten tvil én av de tre beste spissene i verden. Jeg tror ikke trenger å se mye mer om ham. Han vil styrke ethvert lag, sier Werner.

ÅTTE ÅR SIDEN: Romelu Lukaku i duell med Aston Villas Ron Vlaar tilbake i august 2013. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

I løpet av Lukakus to sesonger i Inter har det blitt 47 mål på 72 ligakamper, totalt 64 mål på 95 kamper i alle turneringer.

– Du kan se på kroppen hans – han er et beist. Han er veldig sterkt og at han har vist det i Italia de siste to årene. Han har gjort det veldig bra der og for landslaget. Han er en målscorer i mine øyne en toppspiss, sier Chelsea-forsvarer Antonio Rüdiger på pressekonferansen.

