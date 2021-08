Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LONDON CALLING: Martin Ødegaard har flyttet til den engelske hovedstaden og Arsenal.

Høgmo støtter Ødegaard-overgang

GÖTEBORG (VG) Häcken-trener Per-Mathias Høgmo er spent på hva en permanent overgang til Arsenal kan gjøre med Martin Ødegaard (23).

Jostein Magnusen

Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

– Det virker som et bra valg. Han har en trener (Mikel Arteta) som tror på ham, og måten de spiller på passer Ødegaard godt. Så er det jo verdens kuleste liga, sier Høgmo til VG i forbindelse med en større reportasje.

I august 2014 gjorde Høgmo Ødegaard til tidenes yngste landslagsspiller da han fikk sin debut i privatkampen mot De forente arabiske emirater. I oktober samme år ble han den yngste spilleren i en EM-kvalik, 15 år og 200 dager gammel.

Nå gleder Høgmo seg til å se Ødegaard i Arsenal etter kjøpet fra Real Madrid.

– Det er spennende å se hva det kan gjøre med ham hvis Martin får ro og tilhørighet. At han får vokse seg inn i en rolle i stedet for å være på lån. Han hadde jo et veldig godt opphold i Real Sociedad og sist i England. Dette blir spennende, det blir det, sier Høgmo.

ENGASJERT: Per-Mathias Høgmo trener Häcken.

Nordlendingen vil ikke avskrive at landslagskapteinen en dag kan returnere tilbake til den spanske hovedstaden.

– Det er spillere som har vært i Real Madrid og som har kommet tilbake. Man vet aldri.

Høgmo kjenner svensk fotball godt, og røper at våre naboer følger de norske stjernene nøye.

– Her i Sverige er man veldig opptatt av Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og det synes jeg er artig, sier Per-Mathias Høgmo.

VGs tips: Arsenal-seier

Martin Ødegaard er spilleklar for Arsenal, mens Alexandre Lacazette er igjen tilgjengelig etter covid-smitte. Ben White er derimot ute med smitte. Kieran Tierney er tilbake i full trening. Héctor Bellerín er usikker for Arsenal.

West Brom mangler Matt Clarke. Arsenal har fått en elendig seriestart i Premier League med to tap. Manchester City venter i neste kamp. Laget har hatt mye skader og sykdom. Det blir derfor en balansegang mellom å tenke på møtet mot City og komme seg videre fra cupen.

West Brom har på sin side fått en god seriestart med 10 av 12 poeng. Vi tror det blir jevnt og tøft, men at Arsenal karrer seg videre i ligacupen. Spillestopp 20.55.