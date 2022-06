NYTT TAP: Roland Sallai scorer sitt andre mål på Aaron Ramsdale for kvelden.

Marerittkveld for England – raknet totalt mot Ungarn: − Et jordskjelv

(England – Ungarn 0–4) Fem måneder før VM i Qatar er det blytunge dager for England-sjef Gareth Southgates mannskap. Tirsdag ble det nytt tap for Ungarn.

– Dette er et jordskjelv, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt under kanalens sending tirsdag kveld.

For England har hatt en forferdelig start på årets Nations League. To uavgjortresultater og to tap mot gruppeleder Ungarn er fasit etter fire kamper. Nå ligger England desidert sist i sin gruppe med to poeng.

Thorstvedts TV 2-kollega, Morten Langli, uttalte at han «nesten ikke har ord» etter å ha sett manager Gareth Southgate takke hjemmefansen for støtten etter et så pinlig nederlag.

For faktum er at England ikke har gått av sin egen hjemmebane med slike sifre siden det ble tap 1–5 for Skottland i 1928. Det er 94 år siden.

KRISERESULTAT: For England-kaptein Harry Kane og resten av landslaget under kveldens kamp mot Ungarn.

– Ikke tid for panikk

England-kaptein Harry Kane ville ikke svartmale forestillingen mot Ungarn. Han sier de manglet det siste lille i de sjansene de skapte, men ga litt opp da de havnet under 0–2.

– Det er ikke tid for panikk. Det er på tide å holde hodet hevet og se fremover mot en ferie. Så kommer vi sterkere tilbake i september, sier Kane i et intervju vist på TV 2.

Han fikk deretter spørsmål om hva han tenker om kritikken som nå vil komme. Kane mener man ikke må glemme hva slags år det engelske landslaget har lagt bak seg.

Blant annet EM-finalen mot Italia i fjor sommer og semifinalen i 2018-VM. Han gjentok budskapet sitt om å ikke få panikk, selv om han riktignok ville glemme hele tirsdagens forestilling.

– Men jeg forstår frustrasjonen. Vi vil vinne hver gang vi tar på oss drakten. Men vi kan ikke vinne hver kamp. Det må publikum forstå. Men vi skal jobbe fremover for å få til et suksessfullt VM, sier Kane.

Han fikk avslutningsvis spørsmål om tilliten til England-sjef Southgate. Det følte ikke Kane det var nødvendig å svare på.

KRITISK: Tidligere England-spiller Ashley Cole, her avbildet i fjor.

– Sjokkerende prestasjon

Reaksjonene på det sviende nederlaget på hjemmebane lot ikke vente på seg på balløya.

– En sjokkerende prestasjon. Spillerne var ikke til stede og holdningen var feil. Jeg forstår fansens frustrasjon, sier Joe Cole til Channel 4, ifølge BBC.

Den tidligere landslagsspilleren og Chelsea-vingen stilte følgende spørsmål:

– Vet Gareth Southgate hva han holder på med? Selvfølgelig, han har tatt laget til en semifinale og finale. Men dette var fryktelig.

Ashley Cole har over hundre landskamper for England. Han sier følgende til samme kanal:

– De vil se seg i speilet og vite at det ikke var godt nok. De har noen unnskyldninger, men de møtte altså Ungarn, som var sultne og ville ha seieren.

UNDER HARDT PRESS: England-manager Gareth Southgate, her under en pressekonferanse tidligere denne sommeren.

Forsøkte å ta grep

Det var et frispark som var foranledningen til 1–0-scoringen som åpnet Ungarns målfest. Et innlegg godt utenfor hjemmelagets 16-meter endte opp hos Freiburg-spiller Rolland Sallai som banket ballen i nettet bak Aaron Ramsdale.

Noen flere scoringer ble det ikke før pause, men allerede ved halv tid forsøkte manager Southgate å ta grep.

Han satte inn Manchester City-spissen Raheem Sterling og et kvarter senere byttet han på klubbkompis Phil Foden.

Men friske ben gjorde lite for hjemmelaget. I stedet for utligning måtte de se Ramsdale plukke enda en ball ut fra eget nett da Sallai ble tomålsscorer i det 70. minutt.

FRUSTRERT: Phil Foden, her etter kampen mot Ungarn tirsdag kveld.

Tok skylden

Så ble vondt til verre ti minutter før slutt da Zsolt Nagy banket inn 3–0 fra distanse.

Som om ikke det var nok, så fikk John Stones sitt andre gule og rødt kort bare minutter etterpå. Det etter at en Ungarn-spiller løp inn i forsvareren.

Og samme spiller som sørget for at England ble redusert til ti mann, Daniel Gazdag, sørget to minutter før fulltid for det endte 4–0 til gjestene.

England-sjef Gareth Southgate var åpenbart preget av resultatet da han ble intervjuet etter kampen.

Han forklarte at han valgte et ungt lag for anledningen, at de hadde for mange offensive spillere på banen i jakten på scoring og at de var vidåpne da de forsvarte seg. Han sa også at resultatet er hans ansvar.

– Jeg prøver å balansere dette, ved å se på nye spillere og hvile noen. Men til syvende og sist så har ikke laget vært bra nok i de to kampene mot Ungarn.

JUBLET SOM BESATT: Ungarn-spillerne var naturligvis strålende fornøyd med tirsdagens resultat mot England.

Nye muligheter i september

Med to kamper igjen så er England truet av et mulig nedrykk i Nations League. Nå har de sisteplassen i gruppen som betyr nedrykk til B-gruppen.

Englands to neste Nations League-kamper er borte mot Italia 23. september og hjemme mot Tyskland 26. september.

I den andre kampen i gruppen smalt det også godt tirsdag kveld: Tyskland slo regjerende europamester Italia 5-2. Etter fire av seks kamper betyr det at Ungarn topper med syv poeng, Tyskland har seks, Italia fem og England er sist med to.