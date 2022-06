OPPTUR: John Arne Riise og Avaldsnes vant stort mot Klepp. Dette bildet er fra en kamp mot Vålerenga tidligere i sesongen.

Riise lettet etter storseier før sommerpausen: − Har tæret på

Avaldsnes hadde åtte strake tak i Toppserien, men den knusende 7–0-seieren over Klepp – og kvartfinaleplass i cupen – håper trener John Arne Riise (41) skal være et vendepunkt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er glad, lettet og veldig «happy», sier Riise til Haugesunds Avis.

– Resultatene har tæret på. Jeg mener vi burde tatt flere poeng etter hvordan vi har prestert, men vi håper det løsner i høst, uttaler han etter onsdagens opptur.

Mot 1. divisjonslaget Klepp ble det i alle fall en overbevisende seier. Selma Løvås (2), Evelyn Badu, Hanna Dahl, Sydney Blomquist og Trine Øritzland scoret målene i tillegg til EM-uttatte Karina Sævik scoret det fjerde målet etter å ha levert assist til de to første.

Avaldsnes måtte også klare seg uten keeper Sara Pavlovic som ble skadet i åpningsminuttene og erstattet med 18 år gamle Synne Danielsen som holdt buret rent i Rogaland-oppgjøret. Dermed er laget i kvartfinalen og 7–0-seieren var siste kamp før høstsesongen.

Avaldsnes’ neste kamp er borte mot Arna-Bjørnar 7. august, før Vålerenga kommer på besøk en uke senere.

Riises lag har spilt 13 seriekamper, og ligger nest sist på tabellen med syv poeng. Etter 18 serierunder skal de seks nederste lagene på tabellen spille et «nedrykkssluttspill» sammen med de to beste lagene fra 1. divisjon. De fire beste lagene i Toppserien spiller et eget sluttspill.

Riise satser på å ha flere forsterkninger på plass foran høstoppstarten:

– Det håper jeg vi klarer, og gjør vi det, så er det mye å bygge videre på, mener Riise.

41-åringen tok jobben som Avaldsnes-trener foran denne sesongen, og har ikke uventet blitt den store profilen i klubben som har slitt voldsomt resultatmessig – som i forrige sesong da det nesten ble nedrykk.

Laget står altså med åtte strake tap i Toppserien, men mot serieleder Brann hadde laget 1–1 til det var spilt to minutter på overtid. Tidligere i sesongen ble det 0–10-tap mot samme klubb, og Riise uttalte da at han begynte å tvile på seg selv som trener.

Les også Klubben skjermer Riise etter én kamp: Selvmål fra start Få andre nordmenn har søkt offentlig oppmerksomhet i samme grad som John Arne Riise.

Cupen, 3. runde:

Amazon Grimstad – Vålerenga 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 Stine Brekken (73).

Avaldsnes – Klepp 7–0 (3–0)

Mål: 1–0 Selma Løvås (22), 2–0 Evelyn Badu (25), 3–0 Hanna Dahl (36), 4–0 Karina Sævik (46), 5–0 Sydney Blomquist (49), 6–0 Trine Øritzland (87), 7–0 Løvås (90).

185 tilskuere.

Brann – Arna-Bjørnar 5–0 (4–0)

Mål: 1–0 Marit Bratberg Lund (str. 24), 2–0 Guro Bergsvand (31), 3–0 Berglind Thorvaldsdóttir (37), 4–0 Rakel Engesvik (43), 5–0 Maria Brochmann (49).

608 tilskuere.

LSK Kvinner – Øvrevoll Hosle 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 Emma Stølen Godø (36), 2–0 Casandra Lüthcke (51).

85 tilskuere.

Medkila – Kolbotn 1–2 (0–1)

Mål: 0–1 Sara Hørte (2), 1–1 Jessica Hix (73), 1–2 Tonje Pedersen (82).

70 tilskuere.

Stabæk – Røa 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 Linn Huseby (45).

111 tilskuere.

Tromsø – Lyn 1–3 (1–1)

Mål: 1–0 Sandra Simonsen (18), 1–1 Emilie Closs (44), 1–2 Iselin Sandnes Olsen (68), 1–3 Monica Nedgård Isaksen (75).

AaFK Fortuna – Rosenborg 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 Celine Emilie Nergård (12), 1–1 Guro Hammer Røn (25), 1–2 Maria Olsvik (62).

610 tilskuere.