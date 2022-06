DRÖMLAG: Følgende spillere får plass på Joacim Jonssons norsk/svenske lag: Olsen - Holmgren Pedersen, Strandberg, Østigård, Meling - Ødegaard, Berge, Forsberg - Isak, Haaland, Kulusevski.

Her er Jonssons «svorske» drømmelag - norsk dominans

Vålerengas svenske sportssjef Joacim Jonsson har plukket ut et drømmelag av tilgjengelige norske og svenske spillere. Tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen advarer mot å bli historieløse.

Nations League-oppgjøret søndag kveld er meget viktig, og det er et svensk lag som kommer til kampen med to strake tap. Etter totalt svensk dominans i duellen med lillebror Norge i mange år, så er det kanskje et skikkelig tronskifte på gang i naboduellen.

VG ga Jonsson oppgaven med å plukke ut det han mener er det beste laget med spillere fra de to nasjonene, og er kanskje litt overraskende at syv av spillerne i startoppstillingen har norsk pass.

Men keeperen er svensk, selv om Ørjan Håskjold Nyland vært solid i de tre kampene han har stått nå. Han fikk sesongavslutningen i Reading i Championship, men er inntil videre klubbløs. Robin Olsen har også vært i mange klubber og hatt problemer med å finne seg til rette, men er likevel Jonssons klare førstevalg.

32-åringen har vært på lån til Aston Villa, og signerte nylig en permanent avtale etter å blant annet ha voktet målet i Premier League-avslutningen mot Manchester City.

I de tre Nations League-kampene har Olsen vært god, og mot Norge spiller han for øvrig sin 60. landskamp.

– Olsen har vært solid og kanskje Sveriges beste spiller de tre siste landskampene. Han står «aldri» i klubb, men er nærmest Gud på landslag, sier Jonsson om sisteskansen.

Samme mann velger en ren norsk forsvarsfirer. Sverige har som kjent enorme skadeproblemer i midtforsvaret, men ingen av lagets backer kommer med. Under normale omstendigheter ville det også vært minst én svensk midtstopper. Manchester Uniteds Victor Lindelöf er blant navnene på skadelisten.

– Han hadde naturligvis vært bankers. Det er også veldig jevnt på backplassene. Marcus Holmgren Pedersen blir høyreback grunnet hans prestasjoner i disse kampene som har vært nå.

På midtbanen er det ikke veldig overraskende at Martin Ødegaard og den svenske stjernen Emil Forsberg er med, men Sander Berge er kanskje et litt overraskende valg for noen. Sverige har gode alternativer i Mattias Svanberg og Jens Cajuste.

– Det er litt mer driv i Berge, for han har råere fysikk og bedre tempo. For meg er Cajuste nærmest hvis vi tar utgangspunkt i de de ferskeste kampene – han har vært svært god, sier Jonsson som plukker ut en ung angrepstrio de aller fleste toppklubbene mer enn gjerne hadde fått klørne i.

Info Sverige/Norge 4–3–3: Keeper: Robin Olsen Forsvar: Marcus Holmgren Pedersen

Stefan Strandberg

Leo Østigård

Birger Meling Midtbane: Martin Ødegaard

Sander Berge

Emil Forsberg Angrep: Dejan Kulusevski

Erling Braut Haaland

Alexander Isak

Trener: Ståle Solbakken Vis mer

21 år gamle Erling Braut Haaland, flankert av 22-åringene Alexander Isak og Dejan Kulusevski.

– Den trioen fremme der var ganske grei å plukke ut, mener Jonsson.

– Hvem blir kaptein på dette laget?

– Haaland er den store stjernen og får kapteinsbindet som følge av det.

Joacim Jonsson har også plukket ut treneren han mener bør lede laget, og «vraker» sin landsmann Janne Andersson – tross for at han har mer rutine og trent Sverige siden 2016.

– De har en del likheter i forhold til at de har velorganiserte lag med stram struktur, men Solbakken har kommet litt lenger med sin 4–3–3-formasjon enn Andersson, mener Jonsson.

Dermed står vi igjen med en ellever bestående av syv nordmenn og fire svensker. Betyr det et tronskifte? Forhenværende landslagsassistent Per Joar «Perry» Hansen advarer mot å bli historieløse.

– Ser du på den historiske VM-oversikten så er svenskene nummer ti på antall sluttspill og plasseringer. Sverige har definitivt hatt et kraftig overtak, sier Hansen til VG.

Svenskene har vært i 12 av 21 verdensmesterskap historisk sett (2022 ikke inkludert). Til sammenligning har Norge vært i 3 av 21.

– Samtidig kan du jo se på Transfermarkt. Inn mot den forrige kampen var den svenske troppen vurdert til 1,6 milliarder kroner, mens den norske til 3,3 milliarder kroner. Erling er kanskje inne med én milliard, men det viser at vi har bedre spillere sånn situasjonen er akkurat nå, sier Hansen, før han legger til:

– Akkurat nå er pendelen til vår fordel, men som jeg har sagt før: «Vi må ikke spenne buen for høyt. Da kan man få pilen i nesen», som Johan Bojer sa.

Avslutningsvis påpeker Perry at hvis svenskene hadde stilt uten skader, ville han trolig selv satt inn Albin Ekdal og Victor Lindelöf på sitt svorske lag. I tillegg viser han til at svenskenes to backer, Ludwig Augustinsson (Sevilla) og Emil Krafth (Newcastle), spiller i vel så gode klubber som Birger Meling (Rennes) og Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord).