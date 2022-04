JUBEL: De som tok turen til Aker Stadion fikk en god opplevelse med mange store Molde-sjanser og en kampavgjørende scoring fra Martin Linnes.

Ekspertene reagerer på glisne Molde-tribuner: − Uvirkelig

MOLDE (VG) Flere eksperter stusset over at Aker Stadions skralt besatte tribuner. Molde-spillerne håper å lokke flere på kamp med god fotball.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært en flott seriepremiere med mye flott fotball, men det er synd at ikke flere har tatt turen til Aker Stadion. Jeg må si at jeg er litt forundret over det lave tilskuertallet her, kommenterte Discoverys Kenneth Fredheim underveis i Molde mot Vålerenga.

– Det er spesielt, supplerte ekspertkommentator og tidligere Molde-trener, Tor Ole Skullerud.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Til kampen var det solgt totalt 6235 billetter til hjemme- og bortefans, og tilskuerne fikk se romsdalingene seire 1–0 i seriepremieren. Bluss, ballonger og heiarop fra begge supporterleire skapte tidvis god stemning på stadion, men også på sosiale medier påpekte flere at tribunene var glisne flere steder.

– Skal Molde Fotballklubb noen gang klare å få over halvfull stadion igjen? Uvirkelig at et av Norges beste lag, i mange år nå, og denne byen, ikke klarer mer enn dette, skrev fotballprofil Lars Bohinen på Twitter.

Med en kapasitet på 11.249 personer var for øvrig over halvparten av billettene på Aker Stadion solgt til kampen. TV-bildene viste at flere av feltene var tilnærmet tomme for tilskuere, mens det andre steder på tribunen var langt flere til stede. Akkurat hvor mange tilskuere som var innenfor portene, er ikke kjent.

Se høydepunktene fra kampen her:

I 2019, det siste året før coronavirusets utbrudd, hadde Molde et tilskuersnitt på 6956 tilskuere. I Molde kommune bor det 32 002 mennesker, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I tillegg kommer det tilreisende fra andre kommuner i Romsdalen for å følge laget.

Molde FKs Kristoffer Haugen mener at flere burde ta turen for å støtte hjemmelaget.

– Jeg så ikke så mye rundt meg, men jeg håper det skal komme flere enn i dag. Jeg så det var en del ledige plasser rundt omkring, så jeg håper folk ser at vi klarer å levere god fotball her og begynne å møte opp skikkelig på kamp. Det føler jeg laget fortjener, sier venstrebacken.

– Vi ønsker bestandig mer, men først og fremst gjelder det å takke de som møtte opp her, sier Molde-trener Erling Moe.

Molde er bare ett av mange eliteserielag som gjennom flere år har hatt et synkende publikumssnitt.

– Jeg håper at vi gjennom gode prestasjoner får de opp av sofaen og på stadion igjen, men jeg tror at alle har en jobb å gjøre med å få vekket opplevelsen av å være på stadion. Vi ønsker progresjon og fremgang der også, sier Moe.

Martin Linnes har opplevd noen av Europas villeste fotballfans som tidligere Galatasaray-spiller.

– Jeg må ærlig innrømme at det er litt mindre her, smiler han.

Men høyrebacken berømmer likevel Molde-fansen.

– Jeg synes det var mange som møtte opp og lagde bra trøkk, dårlig vær til tross. Vi håper selvfølgelig på flere, men det blir vår oppgave å trigge de til å komme hit, sier Linnes.