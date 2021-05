ENORM: Fred Friday leverte en strålende kamp Godset-debuten. Foto: Terje Bendiksby

Friday med kunstmål i perfekt Godset-start

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset – Lillestrøm 3–1) Fred Friday tryllet frem et mål som hadde gjort legenden Diego Maradona stolt. Marienlyst-marerittet fortsetter for Lillestrøm.

Publisert: Nå nettopp

Nyopprykkede Lillestrøm har ikke vunnet borte i obligatoriske kamper mot Godset på 12 år. Siden har kanarifuglene blitt vingeklippet i ni kamper og spilt uavgjort tre ganger på «gamle gress».

Skepsisen til nedrykksdømte Godset har vært stor før åpningen. Drammenserne har slitt flere sesonger. Oppkjøringen var preget av mye bråk rundt trener varsler mot den avgåtte treneren Henrik Pedersen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Godset-saken Den 9. april tok Pedersen avskjed med klubben etter at det ble levert inn varsel om rasisme mot hovedtreneren. Syv spillere varslet også spillerorganisasjonen NISO anonymt om rasistisk atferd. Han var sterkt uenig i påstandene som ble fremmet. Strømsgodset meldte først at Henrik Pedersen ville få fortsette i jobben etter en intern utredning den 5. april, men de påfølgende dagene ble behandlingen av varselet kritisert fra flere hold – og etter flere dager med krisemøter snudde klubbens ledelse. Dagen etter meddelte Strømsgodset at Jostein Flo slutter som sportssjef. 25. april opplyste styreleder Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag L. Andersen (sitter til 1. juni) at de gir seg også. 28. april opplyste Strømsgodset at de anmelder Henrik Pedersen videre til NFF. Vis mer

Men Godset la all tvil til side i seriestarten, sto sammen og leverte mye festlig fotball – særlig før pause. Bare seks minutter gikk før Moses Mawa headet ett innlegg fra Jonathan Parr via Igoh Ogbu og i mål.

Drøyt ti minutter senere fikk vertene straffe da Fred Friday ble lagt i bakken av Philip Slørdahl.

Herman Stengel satte den hardt i hjørnet, og slapp følelsene løs med et brøl som ville kvalifisert for å få gå først i 17. mai-toget, i en pandemi-fri verden.

Kampens høydepunkt kom like før slutt da Godset-debutant Fred Friday satte inn 3–1 etter et utrolig raid. Han herjet med tidligere lagkamerater i LSK, danset seg gjennom og satte ballen i mål via stolpen.

For Geir Bakkes menn ble det et tungt gjensyn med Eliteserie-fotball.

– Nå må det skje noe gutta, skrek en oppgitt Geir Bakke til sine spillere underveis.

Før pause hadde ikke Lillestrøm én klar sjanse. Den andre omgangen var noe bedre. Ogbu ga LSK-håp da han reduserte til 1–2 etter corner, men Friday ødela håpet senere.

– Lillestrøm ser helt hjelpeløse ut. Det er klart Geir Bakke er bekymret nå. De får bakoversveis mot laget som de fleste ekspertene har tippet ned, sa Joacim Jonsson, Discovery-ekspert, i første omgang.