I SKUDDET: Gini Wijnaldum. Foto: Jon Super / PA Wire

Wijnaldum: − Det handler ikke om at jeg absolutt må dra

Gini Wijnaldum (30) kan forsvinne fra Liverpool til sommeren. Partene er ikke enige om noen kontraktsforlengelse for nederlenderen.

Publisert: Nå nettopp

Wijnaldum skrev femårskontrakt i juli 2016. Nå er det bare fire måneder til den går ut.

Ifølge Liverpool Echo skal ett av stridspunktene være hvor lang kontrakt 30-åringen skal få. Klubben skal ikke være villig til å gi Wijnaldum så mange år som det spilleren og agenten krever.

– I øyeblikket er det ikke noe nytt, sa han på pressekonferansen før møtet med RB Leipzig onsdag. Men spørsmålene om videre spill i Liverpool-drakten eller ikke ble likevel en gjenganger.

– Det eneste jeg kan si er at jeg er lykkelig i klubben, med laget, støtteapparatet og supporterne. Det handler ikke om at jeg ikke er lykkelig eller absolutt må dra, sa Liverpool-stjernen.

– Det er ikke så lett som alle tror å ta avgjørelsene for din fremtid. Du må tenke på alt. Først må du forhandle med klubben og slike ting. Det er vanskelig å drive med disse tingene, og det er derfor jeg tror det tar så lang tid. I øyeblikket er ikke kontrakten det viktigste.

På spørsmål om hvordan det ville være å forlate Liverpool, svarte Wijnaldum:

– Det ville være virkelig vanskelig, for du ville komme til å forlate klubben du virkelig elsker, som du har vært i mange år og der du føler det bra. Jeg ville bli knust om jeg ikke lenger skulle spille mer for dette laget - det er helt sikkert, sa nederlenderen ifølge Liverpool Echo.

Bort skal heller ikke Jürgen Klopp. På tirsdagens pressekonferanse bedyret han at han ikke skal overta som Tyskland-sjef etter Joachim Löw.

– Er jeg tilgjengelig for jobben? Nei.

