I FORM: Martin Ødegaard har scoret i to Arsenal-kamper på rad, inkludert her mot Tottenham. Foto: DAN MULLAN / X01348

Ødegaards forandring fryder Arsenal-sjefen: − Noe han kunne forbedre mye

Martin Ødegaard (22) har utviklet én spesiell del av spillet sitt siden han signerte for Arsenal, mener manager Mikel Arteta (38).

– Han gjør noe jeg mente han kunne forbedre mye, sier Arteta på onsdagens pressekonferanse før Europa League-åttedelsfinalen mot Olympiakos torsdag.

Spanjolen utdyper hva han sikter til:

– Det er å komme seg inn i motstandernes boks og være mer avgjørende på måltavlen. Det gjør han nå. Han har scoret to mål og hatt noen veldig viktige involveringer i farlige områder. Han ser hele tiden veldig farlig ut.

– Hvis han fortsetter med det, blir han virkelig en helt komplett spiller, sier Arteta.

Den siste uken har vært strålende for Ødegaard: Torsdag scoret han sitt første mål for Arsenal mot Olympiakos i Europa League, fredag ble han utnevnt til ny landslagskaptein for Norge og søndag scoret han sitt første Premier League-mål i Nord-London-derbyet mot Tottenham.

– Han blir bedre og bedre. Han har en strålende forståelse av hva vi ønsker å gjøre. Arbeidsinnsatsen hans har vært fenomenal, roser Arteta.

Arsenal-sjefen fikk også spørsmål om hva han tenker om Ødegaards kapteinsrolle på det norske landslaget.

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Han har personligheten til det. Han er en ydmyk og rolig type, men samtidig veldig profesjonell, dedikert og en som leder av eksempel. Det er noe en kaptein vanligvis bør gjøre, sier Arteta.