Kommentar

Coronareglenes absurde utslag: Hvor er fair play?

Av Leif Welhaven

Mens Vålerenga kan trene, har Stabæk og resten av Viken-klubbene treningsnekt. Bærums-klubben hadde for øvrig ikke kunnet trene uansett, etter at coronautbrudd. Foto: Heiko Junge

I bydel Gamle Oslo får Vålerenga trene, mens flere barneskoletrinn holdes hjemme. I Viken er fem eliteserieklubber rammet av stans i toppidretten. Forstå forskjellsbehandlingen den som kan.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Coronahåndteringen er ikke enkel for myndigheter på ulike nivåer. Uansett hva som velges og hva som vrakes, vil det være fare for logiske brister i regler og rutiner.

Men måten toppfotballen på Østlandet rammes etter de siste dagers innstramminger, får så langt følger av det absurde slaget.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

les også Fagermo nekter å spille mot Glimt – mener det kan «utjevne forspranget»

Akkurat nå er det slik at Vålerenga, som altså holder hus øst i hovedstaden, kan trene med de lokale myndighetenes tillatelse. Samtidig har Oslo kommune valgt å skjerpe tiltakene ekstra i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Grünerløkka, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Her er smittetrykket så bekymringsfullt at elevene i 5. til 7. klasse ikke får lov til å gå på skolen, som et ledd av kommunens svært inngripende tiltak.

les også Lillestrøms sportssjef etter treningsnekt: – Kan kaste fair play-ånden i dass og skylle ned

Det er Oslo som er hardest rammet av pandemien, og nettopp hensynet til å se regionen i en helhet er en av grunnene til at det også er blitt strammet skikkelig til i Viken. Etter mye frem og tilbake og delte meninger endte det med at helseminister Bent Høie mandag kveld kunngjorde en samlet avgjørelse for fylket, avgjort sentralt, helt frem til 11. april. Her er stans for toppidretten en del av menyen.

Det betyr at Stabæk, Lillestrøm, Strømsgodset, Mjøndalen og Sarpsborg ikke får trene i lang tid fremover, i en periode av stor betydning for å bli klare til seriestart.

Samtidig har som kjent den regjerende seriemesteren fra Bodø funnet ut at det var tvingende nødvendig for akkurat dem å dra på treningsleir til Spania, med alt hva det sier om fellesskapsfølelse i Bodø som en ekkel konsekvens.

Det blir ikke særlig rettferdige forberedeleser, akkurat.

les også Molde-sjefen tordnet mot spillerne: – Det skal faen ikke skje!

Også i OBOS-ligaen gir forskjellene mellom hva Oslo bestemte for seg og hva regjeringen avgjorde for Viken merkelige utslag.

Det er for eksempel ikke så langt mellom Grorud og Strømmen, men av de to er det klubben fra øst i hovedstaden som får trene. Det er vel ikke sikkert at alle på Strømmen vil mene at de smittemessig er mest utsatt av de to områdene...

les også Syv Stabæk-spillere er coronapositive: – Protokollen har svakheter

Situasjonen er nok en utilsiktet konsekvens av at avgjørelser er tatt på ulike nivåer, og det er til å forstå at rettferdighet for toppidretten ikke var lengst fremme hos politikerne om hva som måtte bli tatt stilling til.

Det er vel også grunn til å anta en eller annen løsning må komme på denne floken.

Men slik reglene her og der må tolkes i skrivende stund, er en merkelig situasjon for toppfotballen blitt enda mye rarere.