Daglig leder i FK Haugesund, John Harald Log, under oppgjøret mot Brann i fjor. Foto: Jan Kåre Ness

Vil ikke be om «nabotrening» : − Et provoserende spørsmål

FK Haugesund-leder John Harald Log mener toppfotballen provoserer hvis klubber begynner å dra til «naboen» for å trene – eller begynner å undersøke muligheten for det.

Toppklubber som befinner seg i kommuner med «særlig høyt tiltaksnivå» har ikke lov å trene organisert – og forbudet gjelder helt til 11. april.

NFF tror og frykter at klubber – for egen regning og risiko – vil reise til tilgrensende områder og/eller utlandet, hvis forbudet ikke oppheves, har elitedirektør Lise Klaveness skrevet i en e-post til Statsministerens kontor.

Helsedirektoratet svarer at «du tar med deg reglene som gjelder der du bor».

– Vi sjekker alle alternativer. Det er uaktuelt med utlandet, men hvis det er noen som helst mulighet for å trene i et annet fylke, så kommer vi til å vurdere det, sier Andreas Aalbu i Ull/Kisa.

Obosligaklubben er allerede i gang med å sjekke kapasiteten på treningsbaner i nærheten.

– Jeg er ikke tilhenger av å reise til et annet geografisk område. Da tar du ikke del i dugnaden. Jeg tror du provoserer mange som sliter, sier Haugesund-leder John Harald Log.

– Har dere sjekket med lokale helsemyndigheter om det er greit å reise til naboen?

– Nei, vi har ikke det, fordi jeg synes det er et provoserende spørsmål.

– Når vi har smitterekorder på Haugalandet dag etter dag, så skal ikke vi strekke strikken motsatt vei.

ULL/KISA-LEDER: Andreas Aalbu. Foto: Astrid M. Nordhaug

Mens Norges Fotballforbund venter på at bønnen om å få trene igjen skal bli hørt av politikerne, er klubbene i villrede.

– Det er vanskelig å tolke reglene. Vi skal ikke bli tatt for å gjøre noe ulovlig, men det sier seg selv at om vi finner en mulighet for å trene – når konkurrentene gjør det – så kommer vi til å utnytte oss av det, sier Aalbu, og understreker at Ull/Kisa ikke vil kjøre solo om andre klubber ser annerledes på det.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet hjelper toppfotballen med å tolke reglene:

– Helsedirektoratet anbefaler alle, inkludert toppklubber og toppidrettsutøvere, å forholde seg til lokale regler. Dette er et viktig tiltak for å hindre at smitten sprer seg. Her gjelder det samme som på påskeferien, du tar med deg reglene som gjelder der du bor, sier Lindhave til VG.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier:

– Vi er godt kjent med at det er diskrepans mellom reglene som per i dag gjelder i Oslo og kapittel 5A-reglene som gjelder i Viken. Det er likevel slik at regler må følges der de gjelder, også når det oppleves urettferdig. Vi anbefaler alle klubber om å følge de gjeldende reglene.

Stian Staveland Nygaard, daglig leder i toppserieklubben Avaldsnes, har klar tale:

– Samfunnet er i en krise. Det er helt uaktuelt for oss å finne smutthull, sier han.

– Haugalandet er nedstengt, totalt syv kommuner rundt oss, og situasjonen er dramatisk. Det er folk under 18 år som får intensivbehandling, og vi har ikke vurdert å gå imot anbefalinger for å nyte godt av det selv, sier Avaldsnes-lederen.

VG har også være i kontakt med Lillestrøm, Mjøndalen, Fredrikstad og Sarpsborg 08 om hva klubbene gjør om treningsnekten blir langvarig.

Alle håper på at strengere smitteverntiltak skal gjøre at man kan trene på hjemmebane – og få vil ta stilling til hva som skjer om det blir et nytt «nei» fra regjeringen.

– Kommunegrensen ble lukket av Bent Høie i går. Å reise utenlands vil være ekstremt dårlig for omdømmet. Det sitter ufattelig langt inne, sier Sarpsborg-leder Espen Engebretsen.

Men Bodø/Glimt har reist for lenge siden:

– Vi lukker ingen dører, men jobber ikke konkret med det, sier Fredrikstad-leder Joacim Heier om alternativene om å dra til utlandet eller over fylkesgrensen.

– Vi har alternativer i huet, men vi ønsker å være lojale og å være med på dugnaden, sier LSK-leder Robert Lauritsen.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frem til 15. april.