Drømmetreff fra Castro sikret årets første borteseier for Aalesund

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Aalesund 0–1) Et drømmetreff fra Niklas Castro og en Gudmund Kongshavn i storform sørget for at Lars Arne Nilsen kunne juble for sine første poeng som Aalesund-trener.

– Jeg kan ikke huske å ha sett sånne scener i garderoben. Det er uvirkelig. Og det koster, jeg tror de hadde kramper hele gjengen, sier Nilsen til Eurosport etter kampen.

Og ut fra feiringen var det en etterlengtet scoring for gjengen i Aalesund. Niklas Castro feide ballen i mål på lekkert vis etter en dårlig klarering fra Haugesunds Kevin Krygård.

– Det er vanskelig å beskrive den følelsen jeg har nå. Jeg er bare utrolig stolt over gutta i dag, sier Castro til Eurosport.

Og når en Gudmund Kongshavn i storform reddet Niklas Strandbergs straffespark og holdt Aalesund-buret rent kunne gjengen fra Aalesund slippe jubelen løs for årets andre seier - og deres første trepoenger siden 29. juli.

– Det har vært vanskelig både på og utenfor banen. Det var helt sykt deilig å få betalt for det arbeidet vi legger ned, sier en hes Kongshavn til Eurosport.

En ni kamper lang tapsrekke ble omsider brutt.

Brente flere muligheter

Men det var hjemmelaget som åpnet best i den skrekkelige vinden på skrekkens dag i Haugesund. Halloween-stemning var det ikke på Haugesund stadion, men ikke så altfor langt unna heller.

Haugesund var i hvert fall skrekkelig nærme ved et par anledninger i den første omgangen, men en god Gudmund Kongshavn sørget for at Aalesund gikk til pause med null mål imot.

Det samme gjaldt for øvrig Haugesund også, for offensiven til Aalesund var tydeligvis ikke det som var i fokus hos bortelaget. Men haugesunder Sigurd Haugen, som var alene på topp, sørget for noen gode muligheter.

SCORINGSJUBEL: Aalesund-gjengen jublet for scoring og tre poeng mot Haugesund lørdag kveld. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Tvilsomme straffesituasjoner

Kampen var kun 14 minutter gammel da nevnte Haugen gikk i bakken, og hele Aalesund ropte på straffespark. Benjamin Tiedemann Hansen prøvde å skjerme ballen inn til keeper Helge Sandvik, men midtstopperen hadde Haugen i rygg.

Spissen satset alt, og det hele så ut som en kollisjon mellom de tre spillerne. TV-bildene viste imidlertid at det kunne se ut som om Sandvik felte Haugen.

Et drøyt kvarter ut i den andre omgangen ble det pekt mot krittmerket fra dommer Tore Hansen. Mikkel Desler løp inn fra høyresiden og gikk i bakken. TV-bildene viste at Frederikus Klinkenberg løp dansken ned, men Aalesund-leiren var tydelig uenig.

Straffe ble det uansett, og den tok den normalt sikre straffeskytteren Niklas Sandberg. Denne gangen gikk det derimot keeperens vei. Kongshavn strakte seg ned til sin venstre, og reddet forsøket fra Haugesund-spilleren.

Publisert: 31.10.20 kl. 22:22

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 22 19 2 1 73 – 25 48 59 2 Molde 22 14 1 7 54 – 27 27 43 3 Rosenborg 22 12 6 4 42 – 22 20 42 4 Vålerenga 22 11 6 5 37 – 28 9 39 5 Odd 22 12 3 7 41 – 33 8 39 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk