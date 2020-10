Full klaff for Solskjær mot Sørloths Leipzig: − En av de største triumfene

(Manchester United – RB Leipzig 5–0) Ole Gunnar Solskjær (47) traff på alt fra sidelinjen da han vant den «norske» duellen mot Alexander Sørloth (24), som debuterte i Champions League.

Oppdatert nå nettopp

– Dette er en av de største triumfene Solskjær har hatt som Manchester United-manager, sier Jan Åge Fjørtoft.

– Det er ganske stor idrett av Solskjær. Veldig god kampledelse. Han traff perfekt med kampplanen og har truffet til de grader perfekt med byttene han har gjort, sier Viasport-ekspert Lars Tjærnås.

Takket være tre scoringer av Marcus Rashford og én av både Mason Greenwood og Anthony Martial topper Manchester United gruppe H i Champions League med full pott etter to kamper.

Og akkurat som i 2–1-seieren over PSG, da Solskjær utmanøvrerte Thomas Tuchel, gikk nordmannen seirende ut av en taktisk batalje mot en tysk manager.

KUNNE JUBLE: Ole Gunnar Solskjær feirer en av Manchester Uniteds scoringer mot RB Leipzig. Foto: Nick Potts / PA Wire

les også Leipzig-sjefen tok opp bråket med Sørloth: – De er voksne folk

Julian Nagelsmann (33) leder et Leipzig-lag som vanligvis skaper sjanser i bøtter og spann, men på Old Trafford ble de stilnet totalt etter at Solskjær for tredje kamp på rad byttet formasjon. Etter 3–5–2 mot PSG og 4–2–3–1 mot Chelsea stilte United i 4–4–2 med diamantformet midtbane.

Det ga «de røde djevlene» overtaket i en jevn, strategisk og sjansefattig kamp. Til pause hadde Greenwood, hårfint på riktig side av offsidelinjen, sendt United i føringen etter målgivende pasning av Paul Pogba.

– Enda en taktisk triumf av Solskjær, skrev Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter etter første omgang.

Etter hvilen fortsatte United å nøytralisere Leipzig – frem til timen var passert og Solskjær gjorde sine bytter. Inn kom Marcus Rashford og Bruno Fernandes. Det ga umiddelbar effekt.

Fernandes spilte igjennom Rashford alene med keeper, engelskmannen var rolig og kontrollert alene med keeper, og etter en VAR-sjekk ble scoringen bekreftet. Sekunder senere slo 22-åringen til igjen, etter at Fred rappet ballen fra en Leipzig-spiller høyt i banen, og Rashford banket ballen kontant ned i hjørnet – til full jubel fra Solskjær på trenerbenken.

En lamslått Nagelsmann måtte konstatere at laget hans gikk fullstendig i oppløsning. Fem minutter før slutt ble Anthony Martial felt av Marcel Sabitzer i 16-meteren. Franskmannen tok selv ansvar og økte til 4–0 fra straffemerket.

På overtid scoret Rashford sitt tredje for kvelden til applaus og et enormt glis fra Solskjær. Han er kun den andre Manchester United-spilleren som scorer hat trick etter å ha kommet inn fra benken – etter Solskjær mot Nottingham Forest i 1999.

– Manageren ba meg komme inn og bidra med tempo, sier Rashford.

– Mesterlig, sier Tjærnås om United-prestasjonen den siste halvtimen.

– Solskjær er taktisk undervurdert, melder den brasilianske Manchester-korrespondenten Fred Caldeira på Twitter.

Sørloth kom inn etter 65 minutter og var på banen under de fire siste United-scoringene, uten at han selv klarte å gjøre seg bemerket på topp. Det var trønderens første opptreden i Champions League.

Publisert: 28.10.20 kl. 22:51 Oppdatert: 28.10.20 kl. 23:06